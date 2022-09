«Me he ganado la confianza de Valverde», afirma un Morcillo «más maduro»

De entre todos los candidatos a salir en busca de minutos durante el pasado mercado de verano, Jon Morcillo (Amorebieta, 24 años recién cumplidos) fue el único de los jugadores rojiblancos que se hizo con un hueco en la plantilla de Ernesto Valverde. «Me he ganado su confianza», ha afirmado este miércoles el futbolista en la Sala de Prensa de Lezama, donde ha comparecido dos días después de renovar con el Athletic hasta 2024. El contrato de Morcillo vencía al término de la presente temporada y la directiva de Jon Uriarte se lo ha prorrogado por objetivos, tal y como prometió en campaña.

Ante los medios se presentó un Morcillo feliz. No podía ocultar su sonrisa después de ampliar su vínculo con el club al que llegó como juvenil en 2016 procedente de la Cultural Durango. «Estoy muy contento por cómo se ha dado todo. Llegué en pretemporada (tras su cesión en el Valladolid) con muchas ganas e ilusión. No sabía que iba a pasar conmigo, había muchos jugadores, pero creo que a lo largo de la pretemporada me he ganado la confianza del míster», ha celebrado el zornotzarra.

El extremo no gozó de mucho protagonismo en Valladolid –diez partidos, un gol–, pero su trabajo incansable en pretemporada dio resultado. «No le di la confianza al entrenador y apostó por otros, pero yo seguí pensando en llegar bien a la pretemporada. En los entrenamientos es donde se cuece todo», ha explicado un jugador que, tras su primera experiencia lejos de Bilbao, vuelve «más maduro y con la experiencia que te da haber vivido las diferencias entre Primera y Segunda. Soy consciente de lo difícil que es estar aquí».

Cuatro lesionados

Ante el overbooking en la parcela ofensiva, Valverde ha empleado a Morcillo como lateral, aunque él prefiere jugar arriba. «Mi posición siempre ha sido la de extremo, pero como dijo Valverde, tengo que aprender a jugar en más posiciones. Así tendré más probabilidad de salir al campo», se ha sincerado el canterano rojiblanco.

Morcillo tampoco se libra de las críticas en las redes sociales. «Somos personas expuestas a todo tipo de comentarios. La gente tiene derecho a opinar y decir lo que piensa pero desde el respeto. Yo intento disfrutar del fútbol y voy a intentar convencer a la gente que duda de mí para que me mire con otros ojos. Voy a demostrar que tengo capacidad de estar aquí», ha lanzado.

Por otro lado, Agirrezabala (recto femoral derecho), Yuri (talalgia en el pie derecho), Balenziaga (esguince en el tobillo derecho) y Vesga (músculo semitendinoso derecho) siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Los cuatro jugadores no se han ejercitado este miércoles junto a sus compañeros. El Athletic entrena este jueves a partir de las 11 horas en una sesión abierta al público.