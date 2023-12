El mundo del deporte lamenta el fallecimiento del aficionado del Granada durante el partido contra el Athletic

E. C. Domingo, 10 de diciembre 2023, 19:09 | Actualizado 19:45h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El partido entre el Granada y el Athletic ha tenido el peor resultado posible. El fallecimiento de un aficionado en las gradas ha conmicionado al mundo del deporte. Futbolistas y clubes han expresado sus condolencias por el triste suceso.

⚫ PÉSAME | Desde la @RFEF lamentamos profundamente el fallecimiento de un aficionado durante el partido @GranadaCF - @AthleticClub en el estadio Los Cármenes.



Un fuerte y sentido abrazo a familiares y amigos de la víctima. DEP.



➡ La fecha y horario de la reanudación del… pic.twitter.com/Bc2ToH1iVf — RFEF (@rfef) December 10, 2023

⚠️ @LaLiga y ambos clubes se han puesto de acuerdo para suspender el partido por el fallecimiento del aficionado en Los Cármenes.



⚫️ El Athletic Club lamenta profundamente el suceso y manda un mensaje de ánimo a sus familiares.#GranadaAthletic #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) December 10, 2023

Desde la Entidad queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y allegados, así como a toda la familia granadinista.



El partido entre el Granada CF y el Athletic Club, suspendido tras el fallecimiento de un abonado de nuestro Club. — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) December 10, 2023

🎙️ Jon Uriarte



"Lamentamos profundamente el fallecimiento del aficionado del Granada. Ha sido una pena que el partido se suspendiera, pero no hay nada más importante que la vida"



"Estamos en conversaciones con el @GranadaCF, @LaLiga y el estamento arbitral para encontrar una… pic.twitter.com/ODpJlddkvB — Athletic Club (@AthleticClub) December 10, 2023

Una tarde muy triste en Granada. Impactado por el fallecimiento del aficionado que estaba en Los Cármenes. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a la hinchada granadinista. Todo mi cariño y afecto para ellos. Descanse en paz. https://t.co/oU4pbegxpb — Gaizka Toquero (@GaizkaToquero_2) December 10, 2023

El FC Barcelona quiere expresar su más sentido pésame a los seres queridos del aficionado que ha fallecido mientras se disputaba el partido Granada CF vs Athletic Club. Descanse en paz. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 10, 2023

El Málaga CF quiere trasladar sus más sinceras condolencias a los familiares y allegados del aficionado fallecido, así como a toda la familia del Granada CF.



Descanse en paz 🖤 https://t.co/UfSRs3g92C — Málaga CF (@MalagaCF) December 10, 2023

Desde el Atlético de Madrid queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos del aficionado del Granada CF fallecido en el Nuevo Los Cármenes. Todo nuestro apoyo al club granadino en estos duros momentos. Descanse en paz. — Atlético de Madrid (@Atleti) December 10, 2023

⚫️ Nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y al club. Mucho ánimo y fuerza a todos. Goian bego. https://t.co/BxepTTz4iM — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 10, 2023

⚫️ Nuestro más sentido pésame a club, familiares y amigos.



Goian bego! 🙏 https://t.co/oEqRyzncGv — Deportivo Alavés (@Alaves) December 10, 2023

Des del Girona FC volem expressar el nostre condol als familiars de l'aficionat que ha perdut la vida mentre es disputava el partit Granada CF vs Athletic Club. DEP. — Girona FC (@GironaFC) December 10, 2023

Código Desktop Osasuna lamenta el fallecimiento del aficionado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Desde el club queremos trasmitir nuestro más sentido pésame a sus seres queridos.



Con profundo pesar, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del aficionado del @GranadaCF fallecido esta tarde en el Estadio Nuevo Los Cármenes. DEP. 🖤



Mucho ánimo desde Vigo a toda la afición nazarí en estos momentos tan complicados. https://t.co/I6uLjayyqo — RC Celta (@RCCelta) December 10, 2023

Siento mucho la angustia que se ha vivido hoy en Los Cármenes y el fatal desenlace. Todo nuestro cariño a la familia de la persona fallecida en la grada.



Y un fuerte abrazo a la afición del @GranadaCF. https://t.co/RXIon7hQnk — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 10, 2023