Muniain, el alma de la fiesta por Bilbao

Iker Muniain ejerció este martes de capitán también durante la singular celebración del título de la Copa del Rey que ha protagonizado la plantilla del Athletic por las calles de Bilbao. Encargado de recoger el título de manos de Felipe VI, el navarro ha sido el futbolista que se ha encargado de animar el recorrido de los jugadores rojiblancos. Todos a su ritmo. Bajo su batuta, el hombre a seguir. El alma del festejo. Siempre subido en los hombros de alguno de los acompañantes de la comitiva, al más puro estilo de algunas imágenes de Maradona o Messi.

Ha contado, en una de las estaciones del recorrido, en concreto entre Alameda Mazarredo y Henao, la razón de esa canción que se tiene que aprender la afición del Athletic para el jueves, día de la gabarra. En un momento de 'silencio', ha preguntado a la gente: «¿Cuál queréis?». Y se ha escuchado, «la tuya». Y la tuya es la que él y Williams desean que entone la afición en unas horas.

Pero ha contado el porqué de ese cántico. «Os voy a contar una historia. Yo cuando era pequeño quería mucho a este club, al Athletic, y siempre me hablablan de muchas Copas, muchas Ligas, Supercopas, y yo decía: 'este no será el famoso Athletic, ¿no?'. Entonces, un día, hace unas semanas, soñando con la final, con la Copa número 25 pensaba. El famoso Athletic Club, qué grande que es. Entonces se me ocurrió una canción que quiero compartirla con el pueblo, con Bilbao, con Bizkaia, con Euskal Herria y con todos los que estamos aquí», ha presentado.

De inmediato, una ovación. «Quiero que os juntéis todos y nos dejemos la vida. Poquito a poco».

Y comienza la canción. «Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club, estos son los campeones, Aupa Athletic, txapeldun». Y se desata la locura.

Al son de Muniain, de un futbolista que levantó la Copa. Pero que también supo comportarse como un campeón con sus adversarios del Mallorca, a los que consoló. Y que supo mantener el tipo en las derrotas, cuando la Real y el Barcelona superaron al Athletic. Pero ahora es tiempo de alegría y ha asumido el papel de lider en la celebración. El capitán.