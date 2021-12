Iker Muniain regresará el sábado al once del Athletic en el partido ante el Sevilla (21.00 horas) en San Mamés. El capitán rojiblanco se retiró lesionado del Santiago Bernabéu el pasado miércoles. El sábado no entrenó, el domingo sólo pudo hacer una pequeña parte con el grupo y en Getafe ayer no jugó ni un minuto.

El navarro no hizo ni l