Muniain se rinde a Caparrós: «Tuviste la valentía de apostar por mí cuando era un niño»

Joaquín Caparrós ya es banquillo de oro del Sevilla. El técnico de Utrera fue el elegido para recibir la segunda edición del galardón que concede el club del Sánchez Pizjuán a sus técnicos históricos y en un acto emocionante, donde Caparrós se ha emocionado al máximo, no ha faltado el reconocimiento del Athletic para el que fue su entrenador durante cuatro temporadas. Hasta Sevilla han acudido el presidente Jon Uriarte y José Ángel Iribar, quienes han obsequiado al técnico con la insignia de embajador del Athletic en su 125 aniversario.

Uriarte, además, ha tenido palabras de reconocimiento para el preparador andaluz, a quien ha calificado como «uno de los nuestros». «Querido Joaquín, Jokin como te bauitizamos en Bilbao. Eres mucho más que un gran entrenador, viniste a nuestro club cuando estábamos en una situacion delicada y fuiste un soplo de aire fresco, nos devolviste la competitividad y después de 24 años volvimos a jugar una final de Copa. Nos hiciste volver a tener esperanzas de que con nuestra filosofía se pueden ganar títulos», ha recordado el presidente del Athletic.

Caparrós recibe el premio.

Además, Uriarte recordó aquellas palabras que pronunció Caparrós en su presentación como entrenador en San Mamés, cuando dijo aquello de que «ya me hierve la sangre rojiblanca». «Te acusaron de palabras huecas, pero nos dimos cuenta pronto que era real, te convertirse en uno de los nuestros, encajaste en el club y en la filosofía, sin importarte tirar de la cantera, como es el caso de Muniain». Acompañado de Iribar, el presidente del club de Ibaigana ha asegurado que «en San Mamés no te vamos a olvidar. Sabes que cumplimos 125 años y te queremos dar la insignia de embajador del club. Eres uno de los nuestros y siempre lo seräs», ha finalizado el presidente del Athletic antes de que Caparrós se haya fundido en un emocionante abrazo con él y con Iribar.

También Iker Muniain y Óscar de Marcos, dos de los futbolistas que se estrenaron bajo sus órdenes, le mostraron su cariño. Y se rindieron a la persona que les colocó sobre el césped con la camiseta del Athletic por primera vez. El actual capitán dibujó un enorme reconocimiento a la persona que, por ejemplo, le llevó a una pretemporada a Covaleda cuando todavía estaba en pleno proces de crecimiento. Y al que no le tembló el pulso para concederle la alternativa un 30 de julio de 2009. !Quería agradecerte personalmente todo lo que hiciste en su día por mí aunque hayan pasado muchos años. Tuviste la valentía de apostar por mí cuando era un niño, tenía 16 años. Fueron momentos que siempre recordaré, que nunca se me olvidarán«, lanzó el navarro, que siguió con sus elogios en un vídeo difundido por el Athletic: »Y Agradecerte por saber gestionar mi sirtuación que no era nada fácil Te guardaremos siempre aquí en nuestro corazón«.

De Marcos, por su parte, debutó una semana más tarde que su compañero. El 6 de agosto. Y también le dedicó elogios al utrerano. «Gracias por haberme hecho debutar y gracias por todo lo que me enseñaste».