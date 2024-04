Muniain: «No tocaré la Copa antes del partido»

La imagen de Iker Muniain tocando la Copa al saltar al campo de La Cartuja en la final de 2020 ante la Real Sociedad dio mucho que hablar. Hay gente que le concede mucha importancia a esos detalles y que cree que da mala suerte.

Muniain ha adelantado en La Cartuja que no repetirá el gesto. «No la tocaré», ha adelantado. Eso sí, dice no ser supersticioso. «He jugado cuatro finales. En tres no he tocado la Copa, en una sí, Y he perdido todas»,t ha recordado.

Quinta final de Copa para Iker Muniain. Las cinco anteriores las ha perdido y confía en levantar por fin el trofeo en una campaña en la que apenas tiene participación. Muy sensato y asumiendo con entereza su papel, el capitán del Athletic ha puesto por delante el lado colectivo al individual al hablar del duelo de mañana.

El adjetivo de claro aspirante llega a La Cartuja pegado al autocar del Athletic. Muniain ha intentado quitárselo de encima. «El favoritismo no gana partido, y menos una final».

El capitán acaba contrato. Este periódico reveló que la intención del club era ofrecerle la renovación, pero queda abierta la duda de si aceptará seguir con un papel tan secundario. «Hablar de ni futuro a 24 horas de una final sería una aberración. Está totalmente fuera de contexto, Lo demás puede esperar».