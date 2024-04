Muniain se une a los hermanos Williams en el fotografiado mural del Athletic en Barakaldo

El mural de los hermanos Williams de Barakaldo que desató la locura entre los hinchas del Athletic va camino de convertirse en la pared más rojiblanca de Bizkaia. El artista amateur Carlos López ha añadido una nueva imagen que va a entusiasmar a una parroquia que vive feliz por la conquista de la Copa y por la posterior celebración de la gabarra, con imágenes que quedarán para el recuerdo colectivo y que dieron la vuelta al mundo.

En esta ocasión, ha pintado a Iker Muniain exultante tras ganar el título el pasado 6 de abril en La Cartuja ante el Mallorca. Una obra de arte urbano que se une a la de Nico e Iñaki Williams en esta pared del barrio de Lutxana, que desde primeros del mes de marzo es un lugar de peregrinación y paso obligado para todo aficionado del Athletic que se precie. Desde entonces, miles de hinchas de todas las edades se han acercado a esta zona de fábricas de la localidad fabril para sacarse una foto con el espectacular mural -muy instagrameable, que dirían algunos-. Y con el del capitán no va a ser menos.

De 52 años y licenciado en Bellas Artes, este empleado de una empresa de poliespán, ha seguido el mismo patrón que en su anterior obra. Domina la técnica del spray y de nuevo la ha utilizado para crear la imagen de Muniain, a quien ya quería rendir homenaje antes de conocerse su inesperada decisión de abandonar el club bilbaíno a final de esta temporada. «No lo había pintado antes por falta de tiempo, pero la idea ya la tenía después de haber ganado la Copa. Muniain es un referente y este año ha sabido asumir otro papel. No ha tenido tanto protagonismo en el campo, pero sí en el vestuario y hay que reconocerlo», explica a este diario el autor de los murales.

Carlos aprovechó su libranza de este domingo para dar forma a su nueva obra en una pared que es propiedad de la empresa Autobuses García. Su dueño le volvió a dar permiso sin ningún tipo de problema. Es más, está «encantando» con la iniciativa. Y, de hecho, el artista asegura que la de Muniain no será la última. Confiesa que «nunca» pensó que sus murales iban a tener tanto «éxito», pero la excelente acogida de la gente le ha dado alas para seguir expandiendo este mural dedicado al Athletic. Por el momento, no quiere desvelar sus cartas pero ya tiene pensado qué jugador será el próximo. «Quiero integrar elementos comunes como el escudo para darle una coherencia a toda la obra», se limita a anticipar.

Carlos llevaba tiempo pendiente de la previsión del tiempo, pues para pintar necesita que no llueva. El domingo amaneció con un sol radiante y a las 8.30 horas de la mañana se plantó con sus botes de espray en esta pared cercana al bidegorri que va hacia el BEC. Acabó a las seis de la tarde. «Hubiese terminado antes, pero hizo algo de viento. Al trabajar con spray, te dificulta mucho», comenta.

«Vi la final en el móvil»

Kicking_art_official, que es la marca bajo la que se esconde el artista en redes sociales, dio a conocer este domingo la nueva obra del capitán rojiblanco y ha recibido un sinfín de elogios en los comentarios. La obra está inspirada en una fotografía que vio en Internet después de que ganar la Copa, una cita histórica que el artista, como buen hincha, no se perdió ni estando de vacaciones.

De hecho, según relata, tuvo que verla «en el teléfono móvil». «Estaba en Atenas con la familia y no teníamos televisión. Además, teníamos que madrugar al día siguiente para volver. No pegué ojo. ¡Cómo iba a perderme la final!». La fiesta de la gabarra sí la vivió, en cambio, en Bilbao. La vio en primera fila en Zorroza. Para ello, tuvo que ir siete horas antes, pero no importó, era un día especial. «Para recordar. ¡Qué emocionante fue!».