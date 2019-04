Nace Athleticket, una app para tener el carnet de socio siempre en el móvil Imagen de la aplicación móvil Athleticket. / Athletic Club El club facilita con una aplicación la cesión del abono a una tercera persona SILVIA CANTERA Martes, 30 abril 2019, 19:08

Imagina que llegar a las puertas de San Mamés, que echas mano de la cartera y que te das cuenta de que te has dejado el carnet en casa. O que no puedes ir al próximo partido y que para cedérselo a un amigo que vive lejos tienes que quedar antes para dejarle tu abono y que no hay forma de cuadrar las agendas. A veces, este tipo de contratiempos hacen que más de un asiento se quede vacío en el estadio del Athletic pese a que haya una persona deseando ir. El club ha decidido acabar con este problema con el lanzamiento de una aplicación móvil que pondrá a prueba en el partido ante el Celta, el último encuentro de esta temporada en Bilbao. Se trata de Athleticket, un carnet digitalizado cuyo uso esperan que esté totalmente normalizado la temporada que viene.

Si quienes compran una entrada para un único partido tienen la opción de llevarla en el móvil, tiene sentido que quienes compran un abono para toda la temporada también tengan facilidades a la hora de acceder al campo. El carnet digital facilitará la gestión del abono y no habrá riesgo de que se extravíe.

Teniendo en cuenta que el club pretende normalizar el uso de la app cuanto antes, quien quiera puede descargársela ya mismo de forma gratuita. Está disponible en Apple Store y Play Store. Para empezar a utilizarla basta con registrarse con el código de socio y el pin.

¿Cómo funciona?

¿Pero cómo funciona la aplicación? Una vez que realices el registro ya tendrás tu carnet en el móvil. No necesitas llevarlo encima en cada partido. Puedes usarlo de dos maneras: para entrar tú con el carnet digital al campo o para cederlo e invitar a una persona a tu localidad. Todo ello «de manera muy fácil e intuitiva», según indica el club.

Además, la app permite dar marcha atrás hasta dos horas antes del partido. Si cedes tu carnet porque crees que no podrás ir a San Mamés, pero finalmente quieres hacer uso de tu abono, no hay problema. Se puede anular la invitación a través del móvil. Además, Athleticket también permite un acceso directo a la tienda on line del club.