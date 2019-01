Garitano: «Esperamos no repetir los errores cometidos en Copa» Jugadores del Athletic se ejercitan en Lezama, donde ayer completaron el último entrenamiento antes del partido de hoy contra el Sevilla. / MANU CECILIO El entrenador del Athletic pide solidez en defensa ante los sevillistas porque el jueves «nos llegaron pocas veces, pero cada vez que llegaban hacían gol» ROBERT BASIC Domingo, 13 enero 2019, 00:47

Pese a los tres partidos consecutivos en seis días que el Athletic va a disputar contra el Sevilla en Copa y Liga, siempre hay «matices que cambiar y cosas que corregir, y ellos igual que nosotros», recordó ayer Gaizka Garitano tras el entrenamiento vespertino de su equipo en Lezama. De la derrota del jueves (1-3), que pone la eliminatoria copera muy difícil para los rojiblancos, el técnico extrajo una conclusión que espera tengan muy presente sus jugadores esta tarde de nuevo en San Mamés, y no es otra que los sevillistas «nos llegaron muy poquitas veces, pero cada vez que llegaban hacían gol. Si un equipo cada vez que llega te hace gol, es muy difícil competir contra eso, contra tanta efectividad. Cometimos algunos errores que esperamos no volver a cometer», resumió Garitano.

El técnico emplazó, por tanto, a los leones a evitar que el Sevilla sea tan efectivo arriba como lo fue en el encuentro copero, aunque recordó que los del Nervión «son uno de los mejores equipos no de la Liga española, sino del mundo, y hace nada ha ganado tres copas de UEFA consecutivas. Tiene jugadores internacionales, y lo respetamos mucho. Está arriba en la Liga, pero nosotros estamos bien y seguro que vamos a hacer un buen partido y le vamos a hacer frente».

El técnico del Athletic no se salió un milímetro del guión que se marcó cuando llegó al banquillo del primer equipo. «Mirar la clasificación o a los contrarios no sirve de nada. Te tienes que centrar en lo que haces tú, en sumar puntos, en ganar».

Garitano dio por hecho, según explicó, que el Sevilla se mantendrá hoy a la expectativa y responderá al contragolpe, como en Copa. «Cada partido es diferente, pero normalmente ellos entregan la iniciativa al contrario; sobre todo fuera de casa. Intentan aprovechar los contrataaques. En ese aspecto será un encuentro parecido, esperemos que con distinto resultado».

En cualquier caso, el entrenador dejó claro que « no podemos renunciar a a atacar. Tenemos que hacerlo con orden. El jueves nos cogieron muy pocas veces. Si ves al Sevilla los domingos... Muy poquitas veces nos cogieron». Sin embargo, recordó que la efectividad del Sevilla decidió el marcador. «Aparte de lo que haces tú hay que darle mérito a lo que hace el equipo rival, a la calidad de sus jugadores».

Admitió Garitano que el ataque del Athletic está bastante romo debido a las lesiones, pero tratará de sacar el mayor rendimiento a los jugadores disponibles. «A Ibai ya lo conocemos -respondió cuando le preguntaron sobre el nuevo fichaje-. Y él nos conoce. Lleva un entrenamiento con nosotros y está en disposición de jugar, como todos los de la lista».

Respecto a la reacción que espera del público de San Mamés y a las declaraciones del presidente Elizegi pidiendo unidad, Garitano fue expeditivo. «Por ahí no me vas a pillar. Desde que llegué aquí siempre he dicho que la afición nuestra es espléndida. Estamos muy identificados con ella, y ellos con nosotros. Vamos todos a una. No tenemos ninguna queja de nada».

Aduriz, Raúl García, Yuri...

En el plano estrictamente deportivo, el Athletic está obligado a olvidarse de la derrota del jueves y ofrecer una imagen muy distinta, acorde a su perfil de equipo necesitado y comprometido con la mejora. El Rayo Vallecano ganó el viernes, el Leganés lo hizo ayer y esta todo tan apretado que entre el octavo clasificado (Valencia) y el decimoctavo (Rayo) apenas median cuatro puntos de diferencia. Imponerse esta tarde al Sevilla daría un mundo a los rojiblancos desde el punto de vista matemático y anímico; por cierto, los bilbaínos han solventado con victorias las últimas ocho visitas ligueras de los andaluces.

Habrá que ver con qué mimbres cuenta el técnico deriotarra para recibir a los de Machín, quien por cierto ha perdido a Nolito para tres meses -se rompió ayer el peroné en Lezama- y tampoco podrá echar mano de Gonalons, Carriço y Franco Vázquez. Aduriz está prácticamente descartado por su golpe en la rodilla y será difícil que llegue Raúl García, mientras que Yuri es duda. Ibai representa el gran atractivo en cuanto a la novedad, pero el foco está en la hucha y los tres puntos.