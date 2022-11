El Athletic necesitan laterales más afilados

El Athletic necesita recuperar la mejor versión de sus laterales para dar profundidad a sus bandas, estirar al equipo y diversificar así su propuesta ofensiva con una mayor carga de peligrosidad. Hoy en día, la calidad de un buen bloque con aspiraciones europeas gana enteros si sus defensas acomodados en los costados suben sin parar, dan centros y asistencias, además de algún que otro gol, y se convierten en un rompecabezas para los sistemas de contención rivales cada vez que actúan detrás de las líneas enemigas. Ernesto Valverde dispone en estos momentos de cinco hombres para llevar a cabo estas tareas, Óscar de Marcos, Iñigo Lekue, Ander Capa, Yuri Berchiche y Mikel Balenziaga, pero en realidad solo ha empleado a dos con regularidad debido a lesiones y decisiones técnicas. Ha usado a De Marcos y a Lekue, que han alternado buenos encuentros con actuaciones a todas luces deficientes, mientras que el resto ha estado entre algodones o directamente descartado por no entrar en los planes de Txingurri. Ahora Yuri vuelve a jugar tras superar su tatalgia, una gran noticia para el equipo.

El hombre que lo ha jugado todo es De Marcos, seguido por Lekue. Entre los dos han cubierto las necesidades del equipo en este inicio del campeonato a la espera de las recuperaciones de Yuri y Balenziaga -el de Zumarraga sigue sin estrenarse en lo que va de Liga-, con un Capa desactivado y en cuya hoja de servicios figura un minuto disputado. Valverde ha tirado de dos futbolistas cuyo rendimiento ha presentado altibajos. El de Laguardia es indiscutible con 12 titularidades en otras tantas jornadas, aunque ante el Villarreal solo aguantó 28 minutos por problemas estomacales y fue relevado por Lekue. Tardó en decidir si renovaba y lo hizo por una campaña. Lejos de convertirse en un recurso, en un apoyo más o menos puntual, a sus 33 años y 468 partidos en las piernas se ha revelado como la principal apuesta de su técnico en el lateral derecho.

Ha tenido días mejores y peores. De Marcos ha hecho buenos partidos ante Elche, Rayo Vallecano, Almería -su actuación top en lo que va de curso-, Sevilla y Atlético, regulares contra Valencia y Espanyol y malos frente a Mallorca, Cádiz, Getafe y Barcelona. En este último, al igual que sus compañeros, se le vio especialmente superado y fuera de sitio. En teoría, está en una edad perfecta para sacar chispas a su rendimiento, aunque tampoco conviene olvidar la carga de partidos que lleva y las lesiones que ha tenido que superar, sobre todo la de tobillo. Aun así, el Athletic necesita que explote todas sus virtudes para aportar más desde el costado derecho.

Un costado que, a priori, iba a ser de Capa. La directiva de Jon Uriarte trabajó a destajo para cerrar una renovación complicada, que estuvo en el alambre, y finalmente logró firmar al portugalujo por objetivos. Dos años, aunque el segundo está vinculado a su rendimiento en el primero. Un rendimiento que no se ve por ningún lado porque el defensa no existe en la pizarra de Valverde. Tampoco contaba para Marcelino, con el que no tuvo una buena relación, pero se esperaba su resurgimiento vinculado a la llegada de Txingurri. Agua. Lejos de renacer y adueñarse del carril que gobernaba en la etapa de Garitano, el defensa vive rodeado de silencio. Un puñado de segundos en el descuento ante el Valencia es lo único que ha tenido en 12 jornadas de Liga. Habrá que ver cómo evoluciona este tema y si el jugador se plantea salir en enero en busca de minutos.

El que ha consumido muchos (805) y tal vez sin esperarlo en esta dimensión ha sido Iñigo Lekue. Con Yuri y Balenziaga lesionados, el bilbaíno se encargó de la banda izquierda. Ha ido claramente de más a menos, con buenos encuentros ante Cádiz, Espanyol, Rayo y Almería, en los que cumplió con creces, y actuaciones de suspenso completadas con Sevilla, Atlético y Getafe -frente al 'submarino' volvió a rendir a un buen nivel-. Ante el Barcelona ya no jugó porque regresó Yuri, quien tuvo una tarde malísima. Salió en todas las fotos desbordado por Dembélé y el Athletic le necesita en plenitud. Cuando lo está, el guipuzcoano es un arma de destrucción masiva, un futbolista imparable. Ante el Villarreal dio un paso al frente y si sigue por este camino el equipo tendría un tesoro.

Un futuro prometedor

Los cinco laterales tienen que aportar más en la parcela ofensiva, siempre de acuerdo con las oportunidades que les brinde Valverde. Por ahora, no han marcado goles. De Marcos ha dado dos asistencias y Lekue, una. Y eso que el de Laguardia es el segundo futbolista con más pases de la plantilla (515, 416 completados). Ahora que ha regresado Yuri, la banda izquierda debería convertirse en una autopista por la que desfilará el de Zarautz, un cuchillo en pleno proceso de afilado. En cuanto a Balenziaga, sin minutos, ha regresado a las convocatorias tras superar un «esguince leve en el mediotarsiano en su tobillo derecho».

Esta es la radiografía actual, pero el Athletic tiene 'abajo' laterales con mucho futuro. De ellos depende transformarlo en realidad. Imanol García de Albéniz, de 22 años, juega cedido en el Eibar y es la gran apuesta para el carril izquierdo de la defensa rojiblanca. Lo hizo de maravilla en el Mirandés y va de menos a más en el conjunto armero, con el que totaliza 943 minutos en 12 partidos. En cuanto al Bilbao Athletic, la principal apuesta es Hugo Rincón, navarro de 19 años, y también viene bueno Raúl Chasco -ahora lesionado-, de Pamplona y su misma edad. La 'huerta' sigue dando sus frutos.

LOS CINCO LATERALES DEL ATHLETIC