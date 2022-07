«A los nervios les ha ganado la ilusión»

A sus 19 años, Luis Bilbao ha jugado por primera vez con los mayores. El extremo de Berango fue uno de los once cambios que realizó Valverde al descanso, debutando así con el primer equipo, algo que «me pone muy contento e ilusionado, que llevaba esperando mucho tiempo y que tiene mucho trabajo detrás».

El cachorro atendió a los medios de comunicación presentes en la pretemporada alemana del Athletic minutos después del pitido final. «Aún no he mirado el móvil, ahora en el autobús voy a responder a familia y amigos, a todo el mundo». Son las palabras de un canterano que ha cumplido su sueño. «Luego llego al hotel, recapacito en todo y me sale una sonrisa», reconoce. Es la ilusión de un chaval al que le «choca» verse entre los elegidos de Txingurri. «Al principio te ves como superado pero tienes que mentalizarte, saber lo que te piden y lo que tienes que hacer».

Sobre la asistencia en uno de los goles de Villalibre, Bilbao no duda al decir que «no sabía si estaba en fuera de juego, pero le he visto y ha salido». El canterano rojiblanco también tuvo el gol en sus botas: «Me ha caído el balón, he visto al portero esquinado pero al final ha ido a sus pies. No ha habido suerte». El jugador vizcaíno celebra este «premio que nos hemos merecido (por los otros canteranos presentes en el 'stage': Paredes, Iru, Padilla y Malcom) tras el final de temporada que hicimos», cuando el Bilbao Athletic consiguió con holgura la permanencia en 1ª RFEF.