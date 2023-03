Nico prefiere «ganar un título con el Athletic» a una Eurocopa con España

Nico Williams ha revelado que prefiere «ganar un título con el Athletic» a alzar una Eurocopa con España. El deseo del delantero rojiblanco fue recogido en una entrevista de Mediaset en la concentración con La Roja de cara a los dos primeros partidos clasificatorios para la Eurocopa Alemania'2024 ante Noruega y Escocia.

El periodista quiso meterle en un aprieto. «Elígeme, ¿ganar un título con el Athletic o una Eurocopa con la selección española?» El extremo resopla unos instantes y responde con franqueza: «Ganar un título con el Athletic».

Más dudas tuvo cuando se le planteó ¿te gustaría retirarte en el Athletic? Aquí volvió a lanzar primero una respiración fuerte y ruidosa. «La verdad es que con veinte años no sabes ni lo que quieres. Le preguntas a un joven de veinte años que quiere son su vida y no sabe qué responderte. Tengo que pasar muchas etapas de mi vida, tengo que pensar mucho, tengo que madurar. Tengo a las personas que me quieren aconsejándome y lo que venga, vendrá».

El Athletic y Nico Williams no negocian aún la renovación del contrato del extremo. Concluye en 2024 y el jugador considera que aún no ha llegado el momento de sentarse a hablar. Por contra, Sancet sí está en conversaciones con el club, tal y como adelantó este periódico.

Regatear

Como hace cada vez que es cuestionado por el asunto de su renovación, el jugador esquiva dar respuestas precisas. ¿Has hablado con el club? «Son cosas que lleva mi representante. Trabajo para el equipo. Estoy centrado en jugar, en hacerlo lo mejor posible. Lo que venga, ya vendrá».

Además, Nico mantiene que su «método» es no querer saber nada del asunto. «Me quiero mantener mucho al margen porque soy una persona que no me hace bien eso, el saber cómo van las cosas. Prefiero que me lo cuenten todo al final y que me vengan con las cosas que me tienen que venir».