Nico Serrano estará un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral

Juanma Mallo Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Martes, 21 de mayo 2024, 16:12 | Actualizado 16:25h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Nico Serrano estará alrededor de un mes de baja por una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El jugador navarro, cedido por el Athletic al Racing de Ferrol, dice adiós a la temporada con el conjunto gallego. Estará cuatro semana ausente, según los cálculos de su actual entidad, por lo que llegará a tiempo para realizar la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde.

Porque Serrano hará la pretemporada con la escuadra bilbaína. Después de las cesiones al Mirandés, a Países Bajos y al Racing de Ferrol, espera convencer a Txingurri para ganarse un puesto en el primer equipo. Lo peleará, como indicó en una entrevista publicada por EL CORREO este fin de semana. «Voy con el ánimo de poder ganarme un sitio allí, de intentar convencer al míster. Sí es verdad que las dos temporadas anteriores iba también con esas ganas e ilusión. Si no se da, no me vendré abajo y seguiré luchando para ganarme en el futuro un puesto allí», señaló.

Además, el futbolista, que tiene aún dos años de contrato, asegura que no se vendría abajo si le toca salir de nuevo prestado. «La aceptaría porque hay mucho nivel y todo lo que me venga bien para crecer estaré de acuerdo», dice un futbolista que tendrá la competencia de los hermanos Williams, de Djaló, de Adu Ares...

De momento, lo primero, es recuperarse de la lesión que sufrió el pasado fin de semana en el partido contra el Zaragoza. Luego, volver a ejercitarse con el Athletic y tratar de covencer a Valverde.