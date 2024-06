Nico, el único rojiblanco entre los 100 jugadores más caros de Europa

Robert Basic Bilbao Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Sábado, 8 de junio 2024, 18:01 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Nico Williams es el único jugador del Athletic que figura en la clasificación de los 100 futbolistas más caros de Europa de acuerdo con el informe elaborado por el observatorio futbolístico CIES con sede en Neuchâtel (Suiza). En el estudio firmado por Raffaele Poli, Roger Besson, Loïc Ravenel y Thomas González, el extremo rojiblanco ocupa el puesto 54 con un valor estimado de 84,8 millones de euros; es decir, bastante más por encima de su actual cláusula de rescisión que ronda los 55. El extremo forma parte de los 26 internacionales elegidos por el seleccionador Luis de la Fuente de cara a la Eurocopa de Alemania. Un escaparate atractivo en el que su cotización podría dispararse aún más. Lo bueno es que está atado hasta el 30 de junio de 2027, además de sus recientes declaraciones en las que aseguraba que le quedaban «muchos años» en Bilbao.

No hay ninguna duda de que Nico es en estos momentos el principal valor del Athletic junto a Unai Simón. En el ránking de los 100 de CIES, solo aparecen siete futbolistas españoles. El rojiblanco aparece en el quinto lugar por detrás de Lamine Yamal (Barcelona, 140,8 millones), Rodri (Manchester City, 104,3), Gavi (Barcelona, 97,5) y Balde (Barcelona, 85), mientras que por detrás aparece Ferran Torres (68). Conviene precisar que en el estudio no se contemplan jugadores cuyo contrato expira el 30 de junio, como por ejemplo Mbappé. La lista está encabezada por el madridista Jude Bellingham (280,4) y el podio lo completan el delantero del City Erling Haaland (255,3) y el compañero del centrocampista inglés Vinicius Junior (240,8). En cuanto a los campeonatos domésticos, no hay color. La Premier domina con 44 futbolistas, seguida por la Liga (19) y la Bundesliga (13).

Solo cinco clubes de la Liga

Figurar en la clasificación de la entidad suiza cotiza caro. Tanto es así que solo cinco clubes de la Liga aparecen en ella. Son Real Madrid, Barcelona, Athletic, Girona y Real Sociedad. Aportan 19 futbolistas, aunque 16 están repartidos entre blancos y culés. Además del rojiblanco Nico, solo están Savio (72,3 millones), del conjunto gerundense, y el realista Take Kubo (92). El resto es de los ocho madridistas Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Brahim y Arda Güler, y los ocho blaugrana Yamal, Gavi, Balde, Pedri, Joao Félix, Koundé, Araujo y Ferran.

A sus 21 años, Nico Williams es un jugador de altos vuelos. Ya ha disputado un Mundial y ahora añadirá una Eurocopa a su hoja de servicios. A partir de septiembre, se estrenará en las competiciones continentales con el Athletic, club en el que en apenas cuatro temporadas ha pasado de competir en Tercera con el Basconia a sumar 122 partidos con el primer equipo, ganar la Copa y ser internacional absoluto.