Nico Williams está recuperado pero Paredes sigue sin entrenar con el resto de la plantilla del Athletic Valverde deberá buscar acompañante de Vivian en caso de que el central no se recupere para el partido del Villarreal

Ernesto Valvere podrá contar con Nico Williams para el duelo del domingo en Villarreal, pero las cosas se le complican a la hora de formar pareja de centrales. El pequeño de los hermanos, que no pudo estar en Rubí por una sobrecarga muscular, se ha dejado ver en el exterior de Lezama en la primera sesión tras el descanso del jueves. Por contra, Aitor Paredes no ha salido al exterior de Lezama y a dos días para el duelo de La Cerámica, parece que la lumbalgia «inespecífica» a la que se refirió el parte médico del futbolista no ha remitido todavía.

Sin duda, la ausencia de Paredes es un problema para Ernesto Valverde, que formó en Rubí con una pareja experimental de centrales formada por Nolaskoain y Egiluz. Se da por segura la presencia de Vivian en el once para medirse al Villarreal, pero en el caso de que Paredes no se recupere a tiempo, el técnico deberá decidir quién le acompaña en el eje de la defensa. En el entrenamiento tampoco estuvieron en el exterior el resto de futbolistas de la primera plantilla que arrastran problemas físicos. Es el caso de Ander Herrera y Yuri Berchiche. El centrocampista se recupera de una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, mientras que el lateral sufrió una contusión en el peroné que todavía le causa problemas. En el caso de Yeray, el defensa se recupera de la operación de pubis. En la matinal de Lezama, además de los jugadores menos habituales se han entrenado con el primer equipo Junior Bita, Hugo Rincón, Luis Bilbao y Quicala Bari.