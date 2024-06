Nico Williams vuelve a hablar sobre su futuro: «Es muy raro que me hagáis estas preguntas»

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Sábado, 22 de junio 2024, 20:58 | Actualizado 21:03h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

La buena actuación de Nico Williams ante Italia ha subido los decibelios de las especulaciones sobre su futuro. Y al futbolista del Athletic han vuelto a preguntarle al respecto. Esta vez, en una entrevista en TVE. Y esta vez ha sido más tajante que nunca. «He renovado hace poco con el Athletic. Estoy muy cómodo en el Athletic. Estoy muy feliz. Acabo de renovar. Es muy raro que me hagáis estas preguntas...», ha respondido ante los micrófonos de 'La 1'. Nico renovó el pasado año hasta 2027, con una cláusula de unos 60 millones de euros.

Hace pocos días, en esa ocasión en declaraciones a la COPE, volvió a insistir en acallas los rumores. «Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa», insistió. Aseguró que está «muy feliz en Bilbao» porque «es el club que me lo ha dado todo». Repreguntado, trató de zanjar el tema: «Lo tengo bastante claro. Al final, como ya te he dicho, el Athletic es mi casa y estoy muy contento. Ahora lo que quiero es centrarme en la Eurocopa porque si no estás al cien por cien en una competición como esta, te pasan por encima. Y lo demás, no sé qué va a pasar».

De vuelta a la entrevista en 'la 1', sobre su relación con Lamine Yamal, el joven extremo internacional con el que mantiene una gran relación, también ha tenido palabras. «No sé si somos las mejores bandas de la Eurocopa, tenemos una conexión increíble, nos llevamos muy bien, nos entendemos. Muy contento de tenerle, es un niño maravilla», ha ensalzado sobre un futbolista del Barça, club que ha mostrado interés en Nico.

¿Y su posible presencia en los Juegos Olímpicos? «Los Juegos no sé, estoy enfocado en la Eurocopa, quiero seguir dando pasos aqui, hacer las cosas, bien y con lo que venga después no soy adivino».