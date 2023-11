Nico Williams cumple su promesa con Chiqui Ibai

Nico Williams ha cumplido su promesa con Chiqui Ibai. El jugador del Athletic, que estuvo convocado con la selección española para los partidos de Escocia y Noruega, se acercó al público que presenciaba el entrenamiento a puerta abierta en la ciudad deportiva de Las Rozas. Allí estaba el joven 'tiktoker', quien le pidió al futbolista rojiblanco una camiseta si el vídeo llegaba a un número de 'likes'.

Nico aceptó el reto y le dijo que por 20.000 me gusta le daría una camiseta. El chaval en enloqueció. Pues bien, un mes después, el vídeo ha superado los 600.000 'likes'. Es más, tiene casi cinco millones de reproducciones en TikTok.

El jugador del Athletic, que ese fin de semana estaba seleccionado con La Roja, ha cumplido. Así que le ha escrito un mensaje privado a Chiqui Ibai, quien no ha dudado en compartirlo con todos sus seguidores. «Qué pasa crack! todavía quieres mi camiseta? pero tendrá que ser de mi club», le escribió el futbolista rojiblanco. «Mirad lo que me pone. No me lo puedo creer, bro. Claro que la quiero. Cómo no voy a querer una camiseta tuya, Nico».