Ninguno de los cinco principales equipos de cantera lidera la clasificación El Bilbao Athletic es, de los equipos de cantera, el más fiable. / Fernando Gómez El Bilbao Athletic, el juvenil A y el primer cadete ocupan peores puestos que los del pasado curso al finalizar la campaña JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Miércoles, 31 octubre 2018, 11:32

La cantera de Lezama no vive un buen curso en resultados deportivos. Es un hecho inaudito, ninguno de sus cinco primeros equipos de formación es líder en estos momentos. Las situaciones del Basconia, de los dos equipos juveniles y del primer cadete son las más inquietantes. El primero está de nuevo en riesgo de descenso mientras el primer juvenil parece haberse despedido del título al poco de arrancar. La opción de que no participe en la Copa, algo que no sucedía desde 2013, es muy importante.

El Bilbao Athletic es, de los equipos de cantera, el más fiable. Con Gaizka Garitano entró la pasada campaña en la fase de ascenso y en la actual pugna por lo mismo. Los 'cachorros' viven una crisis de resultados, con un punto en los últimos cuatro partidos. Gracias a su excelente arranque (13 puntos en las primeras cinco jornadas) se mantiene en la pelea por el ascenso.

El Basconia lucha por segundo año consecutivo en el fondo de la tabla. Lezama reforzó el equipo en el mercado de invierno de la pasada campaña con tres jugadores veteranos (Iker Amorrortu, Celador y Thaylor Lubanzadio) para evitar el desplome. Lo logró. El equipo de Basauri finalizó el decimoquinto. El último de esos tres refuerzos sigue. En febrero cumple 25 años y ha sido titular en los últimos partidos, algo difícil de entender en un equipo destinado a foguear juveniles.

Esta campaña quien luce es otro jugador de los de más edad del equipo, Diarra, de 20 años, que ha firmado cuatro dianas. El ascenso de Aritz Solabarrieta a este banquillo no ha servido para que el equipo de Basauri remonte el vuelo.

La situación de los dos conjuntos juveniles coloca sobre la mesa que en Lezama hay un problema de captación. El equipo A está acostumbrado a luchar por el título. Lo ha ganado dos veces en los últimos seis años (la pasada campaña y la 2012-13).

Los dos equipos del Danok Bat, con jóvenes que no ha querido el Athletic, están por encima los juveniles

El segundo filial corre peligro de bajar a Regional por segundo año seguido el baskonia

Sin embargo, hoy ocupa una inesperada novena posición. Está más cerca del primero que baja (el Getxo tiene cinco puntos menos) que del líder, el Danok Bat, once por encima. Este fin de semana visita a la Real Sociedad, segunda con siete puntos más. Nunca los rojiblancos habían llegado en una situación tan devaluada a un derbi de la categoría. La Copa, un torneo que juegan casi todos los años y al que se clasifican los tres primeros, está en riesgo.

El segundo juvenil es uno de los equipos que mantiene el nivel de los últimos años, lo que no es poco. Es segundo, puesto en el que finalizó 2017-18. El Danok Bat se le ha escapado con cinco puntos de distancia.

El caso del club de la calle Fika refleja el momento de flojera que atraviesan los dos equipos juveniles del Athletic. El Danok vive de la segunda ronda de captación, de recoger los jugadores que Lezama no ha querido. Aún así, entre sus dos primeros equipos juveniles le meten 16 puntos de ventaja a los rojiblancos.

El cadete A está habituado a luchar con la Real Sociedad por la Liga. Los rojiblancos han ganado dos de las últimas siete ligas por cinco de los blanquiazules. Hoy el Athletic ve que su primer equipo de la categoría es tercero. Para encontrar un líder en la cantera hay que bajarse al Athletic cadete B, que domina con holgura en su grupo vizcaíno.