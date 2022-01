Nolaskoain, muy cerca de jugar cedido en el Amorebieta hasta el 30 de junio

Peru Nolaskoain ( Zumaia, 25 de octubre de 1998) está muy cerca de recalar como cedido en el Amorebieta, según ha podido saber EL CORREO. Los dos clubes mantienen abiertos los contactos, que podrían cerrarse en las próximas horas.

Nolaskoain ha salido del túnel de su lesión de larga duración y ha vuelto este lunes a una convocatoria del Athletic diez meses después. Su tobillo derecho le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante más de un año y medio. De hecho, no juega desde julio de 2020, cuando estaba cedido en las filas del Deportivo. La última vez que se vistió como rojiblanco fue en diciembre de 2018, aunque aquella temporada la compaginó con el filial.

El de Zumaia se ha convdertido en la gran novedad de Marcelino en una lista en la que se encuentran también cuatro jugadores del filial.

De cerrarse la operación con el Amorebieta, sería la segunda cesión en este mercado de invierno. El primero ha sido Jon Morcillo, que ha recalado en el Valladolid, un equipo de la misma categoría que el Amorebieta. Tal y como había adelantado este periódico, el extremo de Amorebieta terminará la temporada en las filas del conjunto pucelano, uno de los candidatos a ascender a Primera. Los castellanoleoneses marchan terceros, a dos puntos de los puestos de ascenso directo que marca ahora mismo el Eibar.

Morcillo no ha contado apenas para Marcelino, quien le abrió la puerta de salida hace unas semanas. «Si un jugador habla conmigo sobre su futuro y decide algo contrario a lo que pienso yo, no me opondré», dijo el técnico sobre la posible marcha del extremo. A sus 23 años, apenas ha sumado 49 minutos en la presente temporada tras ser un hombre importante en la etapa de Gaizka Garitano en el banquillo de San Mamés.

El Leganés también se había interesado en el jugador, que finalmente militará en el conjunto de Pucela.