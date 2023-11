«Nuestra filosofía 'made in Euskal Herria' nos fortalece con respecto a los equipos de nuestro entorno»

El 125 aniversario del Athletic llegará a todos los rincones del Estado el próximo 16 de noviembre. Y lo hará gracias a la particular iniciativa puesta en marcha por la ONCE, que dedicará su cupón de ese día a la efemérides del club bilbaíno. Se pondrán a la venta cinco millones de cupones a través de la red de 'centinelas de la ilusión' compuesta por un total de diecinueve mil personas vendedoras. Un boleto que ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa de San Mamés por el directivo Igor San Román y José Ángel Iribar, junto con Usue Vallejo y Miguel Morado en representación de la corporación.

La imagen representada en este cupón conmemorativo es la de la sala de trofeos del Athletic, sobre la cual aparecen el escudo primigenio del Athletic, el logo del 125 aniversario y el actual escudo de la entidad. No es la primera vez que la ONCE le dedica un boleto al club de Ibaigane, puesto que yalo hizo anteriormente en el centenario, con otros cuatro cupones. «Casi todos los clubes tienen su cupón centenario, pero solo dos tenemos este del 125, el Recreativo de Huelva y nosotros», ha comentado Igor San Román. «Nosotros hemos llegado con esa manera de entender el fútbol, fortalecidos por ese activo que nos convierte en únicos a nivel mundial: la filosofía».

«Al igual que la ONCE es un modelo de inclusión, nosotros somos un modelo en filosofía 'made in Euskal Herria' que nos fortalece con respecto a los equipos de nuestro entorno porque en el Athletic cualquier jugador nacido en Euskal Herria se siente como en casa», proseguía el directivo rojiblanco, haciendo suyo también el mensaje que en este sentido lanzó el presidente Jon Uriarte en la asamblea de compromisarios celebrada hace una semana. «Nuestra filosofía nos ha permitido llegar a estos 125 años. Tenemos que seguir fortaleciendo, cuidando y velando por cumplir otros 125 con esta filosofía», ha dicho. «Es un emotivo cupón que hará que la sociedad se vuelque con el Athletic y con la ONCE en la compra del producto», ha destacado Miguel Morado, jefe del Departamento de Juego de la ONCE en Euskadi. «Esperamos poder devolver esa solidaridad que los vizcaínos demuestran con nuestros productos con el premio mayor, dotado de 500.000 euros, que sería la mejor noticia para la organización», confía.

Igor San Román ha aprovechado este evento para avanzar que en los próximos días se dará a conocer quién es la persona embajadora del centenario del mes de noviembre, y que antes de acabar el año habrá un acto especial para «dar por finalizado este 125» sobre el que el club informará pronto.