Núñez, en la lista de la absoluta Loz futbolistas convocatos por Robert Moreno. / Sefutbol El campeón de Europa Sub'21 recibe el premio por el gran nivel mostrado con el Athletic en este arranque de temporada JUANMA MALLO Viernes, 30 agosto 2019, 12:04

«Habrá sorpresas», anticipó el pasado lunes Robert Moreno, seleccionador de España. Y las ha habido en su primera convocatoria como técnico oficial de La Roja. Unai Núñez, central del Athletic, ha recibido el premio a las buenas prestaciones ofrecidas en este arranque de temporada y ha sido convocado para los dos compromisos que el combinado nacional tiene en septiembre: ante Rumanía el jueves en Bucarest y frente a Islas Feroe el domingo en Gijón. Como ya adelantó EL CORREO, el futbolista rojiblanca estaba en la prelista que el sustituto de Luis Enrique había construido y, al final, ha pasado la criba y aparece en una citación en la que también sobresalen otros integrantes del grupo que ganó la Eurocopa Sub'21 a las órdenes de Luis de la Fuente: Fabián, Ceballos y Oyarzabal. Los dos encuentros son valederos para la clasificación para el torneo continental que se disputará en 2020, con Bilbao como una de sus sedes. De momento, España lidera su grupo, con pleno de triunfos (4 de 4), y cinco puntos de renta sobre la Rumanía de Contra.

Unai Núñez ha sido titular en los dos primeros encuentros de la Liga con el Athletic. La lesión de Iñigo Martínez, que se ha quedado fuera de la convocatoria de Moreno, le ha abierto dos puertas: la del once rojiblanco y la de la absoluta. En estos partidos, el central portugalujo ha mostrado sus cualidades, su contundencia... Vamos, lo que ya decía en una conversación con este periódico antes del partido contra el Barcelona: que el nivel de la zaga vizcaíno no se resentía si él tenía que sustituir al de Ondarroa o a Yeray. Su notable rendimiento le ha servido para que el esfuerzo, su trabajo en la sombra, sin ninguna mala palabra a pesar de que la pasada temporada jugó muy poco, le permite estar con La Roja.

Es el único futbolista del Athletic reclutado por el nuevo seleccionador, que maneja unos informes excelentes de este profesional que empezó la Eurocopa Sub'21 como suplente. Sin embargo, cuando De la Fuente le colocó en la alineación, supo ganarse la confianza del entrenador riojano, y se convirtió en la pareja de Vallejo en el eje de la zaga de los campeones. Con contrato hasta 2023, Núñez posee 30 millones de cláusula, la misma que Vesga y Córdoba, aunque en el caso del extremo ascenderá hasta los 40 millones.

¿Titular esta noche?

Núñez sonríe después de una pasada campaña dura: «Notaba un dolor en el pecho cada vez que no salía en la alineación», confesó a este periódico. De ser indispensable para Ziganda, se transformó en un recurso de urgencia cuando Yeray o Iñigo no estaban disponibles. Pero siempre cumplió con creces. Como ante el Atlético en la victoria en San Mamés. Y lo ha hecho en estas dos jornadas de la Liga, con el central de Ondarroa fuera del equipo por lesión. Ahora queda una incógnita: ¿Qué pasará esta noche? ¿Seguirá Núñez en la alineación, a pesar de la recuperación de Iñigo? ¿Saldrá? ¿Será Yeray el sacrificado? ¿O se mantendrán los dos jóvenes valores de la cantera de Lezama en el '0nce'? Garitano no ha dado pistas. A las nueve, se resolverá la incógnita. De momento, el vizcaíno ya ha entrado en una convocatoria oficial de la absoluta.