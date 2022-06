Los ocho primeros desafíos en la agenda de Valverde

Los hinchas del Athletic hacen cábalas sobre lo que les va a aportar Ernesto Valverde en su tercera etapa como entrenador. Los optimistas se agarran a los logros en sus dos ciclos anteriores, cinco clasificaciones europeas en seis temporadas, una Supercopa y una final de Copa. Para alcanzar hitos al menos similares el técnico de Viandar de la Vera tiene ocho desafíos en su agenda que debe resolver.

1. Lo que se le pide Elevar el nivel deportivo del equipo sin cambios

La generación de hinchas más jóvenes del Athletic han crecido con la frustración de las finales perdidas. A esos fiascos se ha unido en el último lustro la incapacidad para clasificarse para Europa. Si Ernesto Valverde no regresa al continente será la peor racha histórica, seis, sin cruzar las fronteras. El reto para el técnico rojiblanco es que debe alcanzar ese objetivo con los mismos mimbres que ha tenido Marcelino. Y no sólo debe estar arriba. Tiene que hacerlo además con un fútbol que cautive.

Jon Uriarte ha advertido de que no va a tirar la casa por la ventana para fichar a Jon Moncayola. Ricardo Barkala dijo que pagaría su cláusula y estaba en la agenda de refuerzos de Bielsa para Iñaki Arechabaleta. «¿De verdad que nos vamos a endeudar para traer a este jugador? ¿Vamos a reforzar encima a Osasuna, que recordemos que el año pasado quedó un puesto o dos por debajo y con ese dinero va a hacer maravillas?», esquivó el presidente. Valverde no le ha pedido fichajes y asume que no los tendrá.

2. El gol Solucionar los problemas ante la portería rival

No hay línea que ilustre más los problemas del Athletic en los últimos años que el ataque. Y aquí aparece uno de los grandes desafíos de Valverde, que alcanzó sus éxitos con delanteros centros de referencia del potencial de Urzaiz, Llorente y Aduriz. Ahora no tiene un 'killer' de área. Una de las decisiones más trascendentales que le esperan es ver si mantiene a Iñaki Williams como nueve o le devuelve a la banda, el puesto en el que el propio Valverde le hizo debutar.

Lo tiene complicado para encontrar un nueve de los números de los que tuvo. Sólo dispone de dos delanteros centros de área específicos, Villalibre y Guruzeta, al que recupera. Alguno de ellos o Williams será su apuesta como punta.

3. La plantilla Decidir los que salen entre un grupo de 32 jugadores

La pretemporada está a la vuelta de la esquina. A pocos días del 4 de julio, fecha probable de inicio, hay excedente de jugadores. Si suma a Capa, con el que parece ser contará, hay 24 jugadores con contrato en el primer equipo, a los que se unen los cinco cedidos (Córdoba, Iñigo Vicente, Imanol, Morcillo y Nolaskoain) que regresan. A estos 29 hay que unir los dos canteranos que al menos subirán a la pretemporada (Luis Bilbao y Malcom) y el regreso de Guruzeta. Hablamos de 32 futbolistas. Siete deben salir. La abundancia es el primer problema de Valverde.

4. La cantera Malcom y Luis Bilbao apuntan a pretemporada

Si hay un técnico que conoce como nadie el Athletic es Valverde, que lo ha sido casi todo en este club, jugador, entrenador de cantera y el hombre que en más ocasiones se ha sentado en el banquillo del primer equipo. Es consciente de que en estos tiempos de apretura económica y con una directiva reacia a inversiones potentes en fichajes debe mirar a la cantera.

Las fuentes consultadas indican que al menos dos jugadores del filial, los extremos Luis Bilbao y Malcom. «El futuro que tienen es súperbrillante, con un talento y unas condiciones brutales», les elogió recientemente su último entrenador, Patxi Salinas.

5. Las recompras Guruzeta apunta a regresar tras su gran campaña

Valverde debe decidir sobre los tres jugadores por los que el Athletic tiene una opción de recompra, el lateral derecho Gaizka Larrazabal, el delantero centro Gorka Guruzeta (los dos en el Amorebieta) y el centrocampista Unai López (Rayo).

Las fuentes consultadas dan por hecho el regreso de Guruzeta, quien llegará reforzado por su excelente campaña en el Amorebieta, en la que ha firmado 13 goles. También ha brillado Larrazabal, pero en su demarcación hay mucha competencia. Unai López fue un jugador por el que apostó Valverde y eso le abre un resquicio de esperanza.

6. Los cedidos Cinco jugadores pendientes de su futuro

Hay cinco futbolistas que regresan y están pendientes de su porvenir. Algunos de ellos tienen difícil encaje por la competencia en sus puestos. Es el caso del lateral izquierdo Imanol y los extremos Córdoba y Morcillo. Bajo este prisma, más opciones tienen Nolaskoain en el centro e Iñigo Vicente en la media punta. Valverde aprovechará la pretemporada para decidir. Alguno de los que salga se desvinculará del club rojiblanco.

7. El caso polémico Contará con Capa si cierra un acuerdo con Uriarte

Ha sido el caso más controvertido. Valverde cuenta con Ander Capa, pero queda a la espera de que su agente, Xabier Eskurza, llegue a un acuerdo con Jon Uriarte. Los primeros contactos se han producido y la intención de las dos partes es cerrar un trato.

8. La portería ¿Agirrezabala como suplente o como cedido?

¿Qué hacer con el portero Julen Agirrezabala? Hay dos opciones: o primer equipo o cedido. Es un guardameta de gran futuro y hay voces en el club que entienden que no se le puede tener a la sombra de Unai Simón. Jokin Ezkieta, el tercero en discordia, ha pedido irse. Valverde tiene la última palabra también en la portería.