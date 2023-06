Ya es oficial: Mikel Goti firma con la Real Sociedad

Tal y como adelantó hace un mes EL CORREO, Mikel Goti (21 años) es nuevo jugador de la Real Sociedad. En el camino inverso a Javier Martón, que realizará la pretemporada con Valverde, Goti se marcha a San Sebastián después de no ver recorrido deportivo en el Athletic. Una decisión que el de Gorliz tomó antes de la finalización de una temporada desastrosa que ha terminado con el primer filial rojiblanco descendido a 2ª RFEF. No disputó los dos últimos partidos, ante Eldense y Amorebieta.

Con cinco tantos, el atacante vizcaíno fue el máximo goleador de una escuadra que no estuvo a la altura de lo exigido y que ha tenido dos entrenadores: Bingen Arostegi y Álex Pallarés. Ha sido además, con 2.111 minutos, el quinto jugador en participación en una campaña en la que ha repartido cuatro asistencias.

COMUNICADO OFICIAL | Goti firma por la Real#AurreraReala https://t.co/SaJrEHBRtU — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) June 19, 2023

Pese a su buen desempeño en el filial, Goti no contó para nada en el primer equipo, al que sólo subió un día a entrenar en el curso recién acabado. La anterior campaña, a cambio, su presencia en las sesiones de Marcelino fue más habitual en el tramo final. El jugador acababa contrato y el club quería que siguiera, pero no ha habido acuerdo, entre otras cuestiones porque el gorliztarra no veía recorrido deportivo en la entidad y no quería jugar en Segunda RFEF. A priori, volverá a competir en 1ª RFEF en el filial de la Real. Hay que recordar que el Sanse ha disputado el playoff de ascenso a Segunda, de donde descendió hace un año.

Las explicaciones de Mikel González

El jugador entendía que lo mejor era cambiar de aires. Desde Lezama sospechaban desde hacía días que la Real Sociedad podía «estar detrás». El jugador, además, tenía ofertas de otros clubes de la división de plata y de filiales de clubes de Primera. Goti llegó a Lezama en 2012 para incorporarse al alevín D. Ha competido dos temporadas en el filial del Athletic. Días después de que EL CORREO revelase su marcha, el director deportivo Mikel González afirmó en 'DAZN' que el Athletic se siente «muy fuerte en el mercado de Euskal Herria» y que en el club están «todos los jugadores a los que aspiramos tener».

El 30 de mayo, durante la rueda de prensa a modo de balance de la cantera rojiblanca, González se agarró a la delicada situación económica del club, que ha presupuestado seis millones de déficit y la utilización de 27 millones de la provisión, para explicar por qué Mikel Goti no sigue en el club y a cambio ficha por la Real Sociedad.

El director deportivo del Athletic se negó a confirmar que él mismo se sentó con el agente de Goti para ofrecerle una renovación que no ha llegado. Entre otras cosas porque el club rojiblanco le propuso seguir en Segunda RFEF pese a ser el jugador del filial con mayor participación en goles de la campaña, cinco anotados y cuatro asistidos. «Y en ocasiones las intenciones del club o los ritmos del club no van acordes a los ritmos de los jugadores o de los agentes.», zanjó González.