Sancet no pasará por quirófano para tratar su pubalgia «Está muy bien, ha trabajado durante las vacaciones y su evolución ha sido positiva», asegura Josean Lekue, jefe de los servicios médicos del Athletic

Buenas noticias para Oihan Sancet. El mediapunta del Athletic no tendrá que pasar por quirófano para tratar la lesión de pubalgia que le apartó de la recta final de la pasada temporada. Así lo ha confirmado este martes Josean Lekue, jefe de los servicios médicos del club. «Está muy bien, ha trabajado durante el periodo de vacaciones de forma muy intensa en relación a su patología. Entrena con normalidad y a día de hoy no nos planteamos ninguna actuación de tipo quirúrgica porque su evolución ha sido positiva», ha confirmado ante los medios el doctor. Aunque advierte: «Con estas patologías crónicas tenemos que tener la capacidad de llevar un seguimiento y ver la evolución, pero en este momento somos optimistas».

Sancet se perdió los últimos seis compromisos de la temporada y no pudo ayudar al equipo en la lucha fallida por alcanzar los puestos europeos, además de ausentarse en las últimas listas de la sub'21, donde se ha convertido en uno de los fijos cuando las lesiones le respetan. El navarro se sometió a un tratamiento conservador con el objetivo, cumplido, de evitar pasar por el quirófano y está en perfectas condiciones de afrontar los primeros partidos de la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde.

La misma dolencia sufrió Dani García. En su caso, le obligó a ser baja durante el mes de marzo. El mediocentro pagó el esfuerzo del exigente mes de febrero con la disputa de las eliminatorias de Copa y su pubis dijo basta. Como su compañero, el de Zumarraga también ha dejado atrás la lesión y se encuentra «disponible y bien». «Ya la temporada pasada su reincorporación fue completa y ha tenido trabajo específico durante el verano», ha informado Lekue.

El médico rojiblanco ha comentado en la Sala de Prensa de Lezama que toda la plantilla de Valverde se encuentra al cien por cien. «Afortunadamente no hay mucho que destacar, todos los jugadores son aptos para realizar su trabajo. Parece una evidencia pero a veces no es así. No ha habido ninguna incidencia en los días iniciales ni en las pruebas que hemos hecho», ha dicho para tranquilidad del cuerpo técnico.

El parón por el Mundial

En materia de otros nombres propios, Lekue ha valorado con «normalidad» la vuelta al equipo de Ander Capa, que «no ha dejado de entrenar todo este año a pesar de su inactividad». El lateral derecho, que ha firmado hoy su renovación como rojiblanco, ha pasado hoy las pruebas médicas a las que se enfrentaron sus compañeros y desde mañana entrenará como uno más. Otro jugador que apenas pudo tener continuidad con Marcelino fue Asier Villalibre. El 'Búfalo' se perdió la friolera de veinte partidos debido a las tres dolencias musculares que sufrió. «Con tres lesiones en el isquiotibial es obligado plantear con él un trabajo específico en esa cuestión», ha dicho el galeno.

Lekue también ha tenido oportunidad de dar unas pinceladas sobre la rutina que se llevará durante el mes y medio en el que parará la competición por la disputa del Mundial de Catar, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. La Liga parará casi dos meses, entre el 13 de noviembre y el 29 de diciembre, «una novedad que en nuestro caso nos permitirá hacer una programación que se traduce en una mejoría desde el punto de vista del impacto de las lesiones». Salvo los tres jugadores del Athletic, a priori Unai Simón, Iñigo Martínez e Iñaki Williams, que acudirán con España y Ghana, «a los que habrá que poner una atención especial».

Lekue ha reconocido que «no se han sentado a hablar todavía» para programar el calendario de trabajo en esta temporada tan atípica, pero ha puesto el ejemplo de varias competiciones europeas como la alemana. «En la Bundesliga es habitual parar un mes durante el invierno. La evidencia científica ha puesto de manifiesto que el parón se valora de forma positiva desde el punto de vista médico», ha explicado.