Oihan Sancet vive un momento dulce con el Athletic en cuanto a juego y goles, pero su gran estado de forma no se traduce en minutos. «Si fuera por mí jugaría todo el partido. Si el míster considera que me tiene que cambiar por Raúl es que es lo mejor para el equipo», ha dicho el navarro en la Sala de Prensa de Lezama. Preguntado sobre el hecho de que ambos atacantes no suelen coincidir en el campo, Sancet ha contestado que si Marcelino «no nos pone juntos es porque aporta más Williams y otro más».

El dato para Sancet es demoledor. No ha completado los noventa minutos en ningún encuentro. Evitando cualquier tipo de polémica, ha echado flores a su compañero. «Raúl es un referente, es un placer estar con él al lado. Aconseja a la gente joven, me dice cómo moverme, cómo entrar al área... solo tengo palabras de agradecimiento». Sobre su posición en el campo, a medio camino entre un mediapunta y un delantero centro, el de Pamplona asume que «hay que amoldarse a la posición que te pida el míster, yo me siento cómodo donde me pida».

Tras perder la final de la Supercopa -torneo que «no tiene mucho sentido irse a jugarlo a país ajeno (Arabia Saudí) cuando los cuatro equipos somos españoles»-, Sancet se centra ya en el compromiso copero ante el Barça. «Perder una final no es agradable, pero ya estamos centrados en el próximo partido. Siempre es un buen momento para ganar al Barcelona, no nos quitamos de la cabeza la idea de seguir pasando rondas. Más que centrarnos en cómo plantee el partido el rival vamos a hacerlo en nosotros, en nuestro plan de juego». Un partido entre dos equipos que apuestan por su cantera, aunque el Barcelona se haya visto prácticamente obligado para hacer frente a su incesante cantidad de bajas durante los últimos partidos. «Con nuestra filosofía no podemos fichar a cualquiera. A ellos les gusta tirar de la casa, somos dos clubes muy parecidos».

La lupa de Luis Enrique

Sancet también ha analizado sus sensaciones en este inicio de año, donde es el máximo goleador del equipo tras su hat trick ante Osasuna. «Yo me siento cómodo, el hecho de jugar bien y crear buen juego nos lleva a ganar los partidos. No estamos preocupados y sí convencidos de que van a llegar los resultados».

El seleccionador Luis Enrique no se perdió ningún detalle durante los tres partidos de la Supercopa, incluso llegó a decir que Nico Williams era un buen jugador y un posible candidato a las próximas listas de preparación al Mundial. Sancet, en ese sentido, quiere ser prudente. «Mi objetivo principal es el Athletic, todo lo que tenga que venir después bienvenido sea, pero la selección me hace ilusión».