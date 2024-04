«Ojalá salga Marijaia al balcón con la Copa en Aste Nagusia»

Con una foto de los hermanos Williams en el pecho, y la Copa del Rey al aire, con el escudo y los colores del Athletic, sujetada por unas manos, un aficionado rojiblanco está captando numerosas miradas en Sevilla. Disfrazado de Marijaia, la protagonista de las fiestas de Bilbao, se ha hecho en las últimas horas «miles de fotos» con los seguidores zurigorris desplazados a la capital hispalense, que esperan con ansia el arranque de la final copera frente al Mallorca en La Cartuja.

Este animado aficionado ha relatado en el Athletic Hiria, al equipo de EL CORREO desplazado hasta la 'Fan Zone' rojiblanca, que la idea de ataviarse de esta manera, con maquillaje y pañuelo anudado al cuello incluido, surgió en la final de Valencia, en la que les leones claudicaron en Mestalla 1-4 frente al Barça. «Pensé en Marijaia, como icono de Bilbao, de la gente de Bizkaia, y sinónimo de juerga y de pasárselo bien, y como tenía los brazos abiertos se me ocurrió que podía llevar la Copa», ha explicado.

En cada salida, ha ido fabricando un trofeo diferente, y espera que en esta ocasión sí termine en manos del capitán del Athletic, alzada al cielo de Sevilla de medianoche. «¿Y si la saca Marijaia en Aste Nagusia?», le lanza este periódico. «¡Ojalá que salga con ella al balcón! Sería buenísimo».

Cuestionado por aquello del mal fario que da mirar y tocar el trofeo antes de empezar el partido -que se lo pregunten a Iker Muniain, que después de tocar la Copa en la final de 2020 ante la Real también en La Cartuja ha dicho que no lo volverá a hacer-, esta particular Marijaia ha asegurado no ser «nada supersticiosa». «Si hay que ganar se gana y si nos toca perder felicitaremos al contrario y ya está».

Concentrados

Tras confesar haber pasado «una hora» maquillándose, «con muchas capas de muchos productos que no sé ni para qué sirven», se animó a lanzar un pronóstico, «3-0», y a lanzar un mensaje a los jugadores. «Que salgan súper concentrados, que va a ser muy difícil pero que es una oportunidad en la vida y no hay más».