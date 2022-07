Un once más que reconocible para empezar Solo Iñigo Martínez, Dani García, Sancet y el lesionado Simón no son de la partida ante el Borussia Mönchengladbach en el primer partido del triangular de la Copa de las Tradiciones; Valverde tira de los menos habituales ante el Duisburgo

El Athletic se estrena a partir de las 17 horas en la pretemporada 22/23 en un amistoso de 45 minutos ante el Borussia Mönchengladbach de la primera división alemana. Para este encuentro Valverde plantea un once titular donde apenas faltan cuatro nombres del teórico once tipo rojiblanco: Iñigo Martínez, Dani García, Sancet y el lesionado Unai Simón, que ha viajado a Alemania pero no está disponible para jugar por sus molestias en el hombro derecho.

Así, el once ante el combinado teutón lo forman Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Vivian, Yuri; Vencedor, Vesga, Nico Williams, Muniain, Berenguer; e Iñaki Williams. El partido se puede seguir en el canal de YouTube del Athletic y en elcorreo.com

A partir de las 18 horas los leones se miden al Duisburgo, de la división de bronce germana. Ante un rival de menor entidad Valverde tirará de los menos habituales y canteranos. El Schauinsland-Reisen-Arena de Duisburgo acoge ambos encuentros.

Iñigo Martínez sigue esperando

Los once elegidos por Txingurri para el segundo convite son: Iru; Petxa, Paredes, Nolaskoain, Lekue; Dani García, Zarraga, Morcillo, Sancet, Nico Serrano; y Raúl García. Iñigo Martínez vuelve a esperar desde el banquillo al contar con menos entrenamientos que sus compañeros. Villalibre, Capa, Balenziaga, Padilla, Guruzeta, Luis Bilbao y Adu tampoco se visten de corto por el momento. En el primer partido Valverde no ha realizado ningún cambio.

Los leones buscan afinar la puntería en este segundo compromiso tras rozar el gol ante el Borussia en varias ocasiones. Iñaki Williams la mandó alta dentro del área pequeña, Vivian se topó con el larguero y el portero en la misma jugada, Vencedor mandó un chut arriba tras una buena jugada ensayada... La tuvo de todos los colores un Athletic que también pudo encajar algún tanto pero que llevó la iniciativa del encuentro y presionó en campo contrario la salida de balón del rival.