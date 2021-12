Zarraga, «posible» titular y Muniain duda en Getafe

Oier Zarraga apunta a repetir como titular mañana en Getafe como interior derecho del Athletic, un puesto en el que se estrenó en la segunda parte ante el Levante y en donde brilló como titular ante el Real Madrid. «Es posible que sí» se mantenga en el once ha indicado Marcelino esta mañana en Lezama. Y luego ha añadido que es un jugador que «está a buen nivel».

El entrenador tiene la duda de Muniain, quien se retiró con una lesión muscular en un adductor del Santiago Bernabéu, que el sábado no entrenó con el grupo y que hoy sólo lo ha hecho en una parte.

Si Muniain es finalmente baja es probable que Zarraga sea el interior derecho y que Berenguer vuelva al once para jugar por la banda izquierda.

Los que tampoco estarán en Getafe son el portero Agirrezabala «que está jugando muy bien», según el entrenador, y Nico Serrano, que han salido en el once esta mañana con el Bilbao Athletic en Lezama ante el Badajoz. El central del filial Paredes tampoco aparece en la lista porque su puesto es ocupado por Iñigo Martínez tras cumplir su sanción.

El entrenador se ha referido además a la prolongada ausencia de Berchiche, quien el próximo día 17 cumplirá ocho meses de ausencia. «Mejora, lo del pubis está solventando», ha indicado con respecto a la operación a la que fue sometido en julio y en la que denunció en aquel momento que se había retrasado mucho porque el lateral no jugaba desde abril.

Ahora su problema «grande» son unas molestias «en la planta del pie, que son latosas». Llegado a este punto ha admitido que no se hace una idea de cuándo reaparecerá. «Es imposible decir una fecha de cuándo puede estar disponible». Mientras el entrenador decía esto a los jugadores, el zarauztarra se ejercitaba en solitario en el campo situado bajo la sala de Prensa porque sigue sin hacerlo con el grupo.

A cambio, el asturiano sí puede ser más preciso con Vivian, de baja desde el pasado 26 de octubre por una lesión en el recto femoral derecho y que no regresará hasta enero. «Francamente, va mejor de lo esperado, pero todavía debemos ser prudentes con una lesión difícil. Creo que no va a estar en diciembre, y aunque pudiera no sé si nos atreveríamos».