Los comentarios de los especialistas de EL CORREO

19:56 Se resbaló Iker a la hora de impactar con el cuero, eso le impidió darle mayor precisión a su disparo. 19:55 Intenta sorprender Muniain desde más allá de la media luna... detiene Herrera en dos tiempos!!

19:55 Emotivo homenaje de la Herri Harmaila a José Antonio Virumbrales, el socio níumero 1, por su apoyo en la ampliación de la grada de animación.

19:53 Estamos en el ecuador de este primer periodo en La Catedral. Se mantiene el 0-0 en el marcador. 19:53 Recuperado ya Sergio Herrera... se reanuda ya el juego en San Mamés. 19:52 Anima San Mamés durante este parón... calienta el meta suplente de Osasuna por si acaso... 19:51 El meta navarro se ha llevado un balonazo en 'sus partes' y también un pisotón involuntario en la pierna por parte de Iñaki Williams. Juego detenido. 19:50 Casi marca el Athletic!!!!!!! Nico le ha puesto un balón de lujo a Berenguer, éste ha buscado a Iñaki en punto de penalti, pero su remate lo ha detenido Herrera en el mano a mano!!!!!!!

19:50 Entra Alex Berenguer en su lugar. Primer cambio en el Athletic, forzado por esa lesión de Raúl García.

19:49 Se pone en pie San Mamés para despedir a Raúl García, que puede haber dicho fin a la temporada. 19:49 El rostro del navarro así lo confirma... niega con la cabeza Raúl. 19:48 Cuidado... Raúl García sentado sobre el césped... parece que se ha roto. 19:48 Lo intenta ahora Osasuna... Chimy sirve con el exterior para Budimir... que comete falta 19:47 Caracolea Muniain entre dos rivales en las inmediaciones de la frontal... se acaba trastabillando. Lástima.

19:47 Está claro que el equipo ha salido al partido con espíritu de enmienda y dispuesto a hacer olvidar lo de Granada. Hay actitud y quizá un punto de precipitación pero, de momento, éste es el Athletic que quiere el aficionado, y lo agradece.

19:46 Sirve Muniain en largo en esta ocasión... Iñigo Martínez no puede llegar al esférico!! 19:46 Balón a la frontal para Nico, que intenta sorprender desde ahí... mete la manopla arriba Herrera!!!!! 19:45 El balón al primer palo... toca un jugador de Osasuna... será de nuevo saque de esquina. 19:45 Iñaki apareciendo por el carril izquierdo, quiere poner el centro atrás... córner!!! 19:43 Varios centros desde la derecha sobre el área de Osasuna... Intenta Iñaki Williams el remate de tijera... desviado!!!!

19:42 Pelota larga buscando la velocidad de Iñaki Williams... tiene que salir Herrera de su área para despejar!!

19:41 Osasuna tiró la línea muy rápido hacia delante, y se quedaron hasta cuatro rojiblancos totalmente solos en el área, en posición ilegal. 19:41 Muniain cuelga... Iñigo Martínez con el pecho para Iñaki Williams... el balón acaba dentro de la portería, pero la acción no es válida por fuera de juego. 19:41 Falta en tres cuartos de campo favorable a los de Marcelino 19:40 Primeros diez minutos en San Mamés. 0-0 en el marcador. 19:40 El partido está siendo un monólogo del Athletic, aunque le falta concretar en los metros finales.

19:38 El Athletic parece que ha empezado más entonado que un Osasuna que no se juega nada. Ahora solo falta concretar las ocasiones en la portería navarra.

19:38 Ha quedado el joven jugador tendido en el césped... Osasuna no echa la pelota fuera, y el colegiado tampoco detiene el partido. Tremenda pitada en San Mamés. 19:38 Qué buen envío de Yuri... No llega por poco Nico Williams!!!! 19:37 Aparece Iñaki en la medular... tiene espacio para conectar con Nico... pero no termina de ser bueno el pase. 19:36 Lo sacan en corto... balón raso al área... lo pelea Iñaki Williams, que acaba cometiendo falta. 19:35 Córner para el Athletic. Es ya el segundo del encuentro..

19:35 Están intentando sorprender los de Marcelino con acciones en velocidad. Se busca a los hermanos Williams para superar la poblada defensa de Osasuna.

19:33 Ha salido con intensidad el Athletic, mandando con el balón y rondando las inmediaciones del área rojilla.

Así ha sido recibido el Athletic al saltar al terreno de juego (J. Ortiz de Lazcano)

19:30COMIENZA EL PARTIDO EN SAN MAMÉS!!!19:30 Hay que esperar a que sea la hora exacta... por aquello del horario unificado de Liga... Mira el reloj el colegiado... 19:29 Hacen piña los jugadores del Athletic... últimos ánimos para encarar este encuentro ante Osasuna... 19:27 Iker Muniain y Moncayola en el sorteo de capitanes... 19:27 Charla más que amistosa también entre Marcelino y Jagoba Arrasate

19:26 El habitual saludo protocolario entre los jugadores... también con el equipo arbitral, encabezado por Figueroa Vázquez

19:25 Suena ya el himno del Athletic... saltan los equipos al verde!!!!! 19:25 Los jugadores se encuentran ya en el interior del túnel de vestuarios... esperando para hacer acto de presencia... 19:23 Suena la música del grupo 'Orsay' en San Mamés... se está homenajeando al socio número 1 en el estadio. 19:15Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Nico Williams, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams. 19:15Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Aridane, Cruz, Manu Sánchez; Moncayola, Iñigo Pérez; Chimy Ávila, Brasanac, Javi Martinez; y Budimir.

19:15 Último vistazo a las alineaciones del partido...

19:15 Sólo quince minutos para que la pelota eche a rodar en San Mamés... último encuentro de Liga en este escenario... en el que el Athletic apura sus opciones de entrar en Europa. Debe ganar a Osasuna... y esperar que el Villarreal pierda a manos de la Real Sociedad. 19:12 Ejercitándose los dos equipos sobre el verde de San Mamés... las gradas van poco a poco cogiendo color. Aunque como suele ser habitual, muchos esperarán hasta el último momento para ocupar su localidad.

19:09 Marcelino introduce cinco cambios respecto a la alineación que fracasó en Granada, medio equipo. Salvo el obligado por la sanción de Vesga, el resto son decisiones técnicas. Este puede ser el último partido del míster en el banquillo de San Mamés, y es el último del presidente en el palco. Día de despedidas. Vamos a ver cómo reacciona el público. Antes, el último partido de la temporada en La Catedral solía ser el día en el que la afición ponía la nota final al equipo. Ahora, con la txalaparta y esas cosas, cualquiera sabe.