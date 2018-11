Oportunidad para Guruzeta Guruzeta, en un partido. / Fernando Gómez El delantero donostiarra apenas ha disputado 15 minutos esta campaña en dos encuentros JON GARAY Miércoles, 28 noviembre 2018, 20:10

Eduardo Berizzo es perfectamente consciente de que el Athletic no está para experimentos. La pésima situación liguera no invita a hacer probaturas. Si esto no fuera suficiente, el fantasma de la eliminación ante el Formentera, de la que precisamente se cumple un año mañana, recuerda al argentino la importancia del choque de este miércoles. De ahí que el de Cruz Alta salga con todo. El 'once' es el siguiente Unai Simón; De Marcos, Nolaskoain, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche; San José, Muniain, Beñat; Williams, Aduriz y Guruzeta.

La única 'libertad' en la formación es la presencia de Gorka Guruzeta. El delantero donostiarra tan solo ha gozado de 15 minutos en los dos partidos que ha jugado esta campaña. Se estrenó en la segunda jornada contra el Huesca, cuando salió en el minuto 83 en sustitución de Susaeta. El partido acabaría con igualada a dos tantos. Contaría también con minutos en la sexta fecha, contra el Villarreal, cuando contó con un minuto más. Tampoco tendrá buen recuerdo del resultado, ya que los rojiblancos cayeron por 0-3. Habrá que ver si en la Copa la situación cambia y el delantero puede celebrar con una victoria esta oportunidad que le brinda Berizzo.