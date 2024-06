El orgullo de Andoni Iraola cuando habla de la filosofía del Athletic en Inglaterra

Juanma Mallo Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Martes, 11 de junio 2024, 18:53 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Andoni Iraola ha firmado una meritoria temporada en su estreno en la Premier League. El técnico de Usurbil dejó al Bournemouth en la decimo segunda posición de la competición inglesa, casi más cerca de acceder a los puestos europeos que del descenso. Y eso a pesar de que al inicio de la temporada lo pasó mal y hubo momentos incluso en los que su cargo pendió de un hilo. Pero se dio la vuelta a la situación y el exfutbolista del Athletic demostró su capacidad en los banquillos. Y también aprovechó el tiempo para dar a conocer la peculiar forma de competir de la escuadra bilbaína.

Lo cuenta en una entrevista con DAZN. «Hemos disfrutado muchísimo. En Bournemouth voy contando la historia del Athletic. Cuando estás fuera sientes ese orgullo de llegar y contarles que esta es nuestra filosofía, nosotros solo fichamos jugadores de aquí y no he hemos bajado nunca. El contarlo un poco fuera te hace sentirlo otra vez y la verdad ha sido un placer, aunque no en directo, verlo desde la televisión».

Asimismo contó quien es la persona en la que se fija desde que está en los banquillos. Nada sorprendente. «Ernesto (Valverde) para mí es el mayor referente que he tenido en los banquillos. Por lo que ha supuesto personalmente, para mí es absoluta élite como entrenador. No me sorprende su rendimiento en los equipos que ha estado, y sobre todo, en el Athletic. Siempre que nos ha tenido... el equipo ha volado, es la realidad. Su forma de ser encaja muy bien con la personalidad de los jugadores de allí. Hemos disfrutado con la Copa, claro que sí».