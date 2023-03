Iñigo Martínez vuelve al once; Nico Williams se queda en el banquillo

20:04

Ofensivo Osasuna

Otra cosa que me llama la atención es la alineación de Osasuna. Arrasate ha apostado por un once extremadamente ofensivo. Veamos, en centro de campo ha puesto a Moi Gómez y a Aimar, escoltados por Torró, mientras que arriba va con Abde, Budimir y Chimy Ávila. Veremos cómo le sale la apuesta al técnico vizcaíno, pero no hay duda que va con todo lo que tiene.