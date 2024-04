Las palabras de los jugadores desde el balcón del Ayuntamiento: «He ganado en otros países, pero lo de hoy es insuperable»

«Lo hemos conseguido. Ha costado nada más y nada menos que cuarenta años. Han sido muchas las lágrimas derramadas, disgustos, finales perdidas... A base de trabajo, ganas, pasión, compromiso... ¡Hoy estamos aquí! ¡Para celebrar!»

«Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club. Estos son los campeones, aupa Athletic txapeldun«

«¡Estáis enfermos! ¿Cuánto de enfermos?»

«Este speaker que os quiere un huevo, gauchuito de la Txantrea, rubio loco que nunca os va a olvidar«.

Raúl García: «Es un placer observar la cara de ilusión de niños y mayores»

«Es un día para agradecer, es un placer observar la cara de ilusión de niños y mayores. Ha habido momentos más duros que los que nos gustaría»

Lekue: «Eskerrik asko guztioi. Gora Athletic»

«Eskerrik asko guztioi. Gora Athletic». Y a continuación, empezó a cantar la canción que inspiró la celebración de la gabarra.

Iñaki Williams: «Va por todos»

«Estáis locos. Por los que están, no están, por los que se han ido, jugaron aquí y dieron todo por ser campeones... Va por todos»

«¿Otra vez? ¿Otra? No me quiero repetir. Sois los putos amos. Sois una puta familia. En la txaranga nos volvimos locos y hoy muy locos. Nos envidian, no cambiéis mucho. Y esto es la hostia. Goazen Athletic!»

De Marcos: «Junto a mis hijos, el mejor día de mi vida»

«Junto a mis hijos, el mejor día de mi vida. Ha sido muy bonito. El camino recorrido hasta conseguirlo. Cada día nos hemos levantado con la ilusión de poder lograrlo. Y está aquí. Aupa Athletic!». Y recordó a los excompañeros que no han logrado el título. «Es parte de todos ellos. Athletic gu gara!»

Vesga: «Se nos va a ir un poco de las manos»

«Se nos va a ir un poco de las manos», ha dicho el vitoriano tras ser presentado de esta forma por Muniain: «Con el 6, venido desde Vitoria. Tipo tranquilo, sensato. Yerno que toda la suegra quiere tener. Lleva dos meses sin dormir porque ha sido aita. MAGIC VESGA. No puedo vivir sin tiiii, MIKEL VESGAAAA».

Yeray: «Espero que lo hayáis disfrutado»

«Espero que lo hayáis disfrutado», dice el central y canta el «jokate irabazi arte». El capitán lo ha presentado así: «Con el 5 un auténtico animal de bellota semental, solo tiene un huevo, pero vale más que todos los que estamos aquí. YERAYYYY ÁLVAREZ».

Villalibre, sin la trompeta: «Ez ahaztu Athletiken oinarri garrantsitsuenetariko bat euskera dela

«Eskerrik asko etortzeagatik. Ez ahaztu Athletiken oinarri garrantsitsuenetariko bat euskera dela. Ez dakizue zein polita den zuei euskeraz entzutea San Mamesen, Bilbon, kaletik, edonondik».

Paredes: «No sé cómo fue estoy hace cuarenta años. Estáis fatal»

«No sé cómo fue estoy hace cuarenta años. Estáis fatal», asegura Paredes, del que Muniain dice que «el que por las mañanas entrena y la tarde va al teatro, la mayor película de la historia, Netflix».

Berenguer: «Os lo merecéis»

«Os lo merecéis», señala Berenguer, presentado así: «Con el '7' a la espalda. Tutto bene ragazzi. Avanti con él. Pasaba con La Cartuja y tuvo que decir 'lo meto sí o no'. El penalti que nos hizo ser campeones».

Ander Herrera: «He ganado en otros países, pero lo de hoy es insuperable»

Gracias por dejarme vivir esto. He ganado en otros países, pero lo de hoy es insuperable».

Galarreta: «¡Esto no lo vamos a olvidar nunca!»

«¡Esto no lo vamos a olvidar nunca!», dice «el chico perfecto que distribuye la pelotita».

Yuri: «Llevo seis años aquí y es la mejor decisión que he tomado»

«Llevo seis años aquí y es la mejor decisión que he tomado. Hemos sufrido mucho. Ahí habéis estado todos vosotros. Eso es lo que me llevo».

Unai Simón: «El sueño de toda la vida»

«Cómo está esa peñita, chavales. Me cuesta salir a hablar con vosotros, pero es veros... Aupa Athletic y aupa gu!!!!

Guruceta: «Eskerrik asko bihotz, bihotzez»

«Eskerrik asko bihotz, bihotzez. Aupa Athletic!!!!»

Nico Williams: «Todavía no me he despertado del sueño«

«Todavía no me he despertado del sueño. Espero que disfutéis de esto tanto como yo. Sois los mejores. Aupa Athletic!!!!!!!!!«

Sancet: «Os aseguro que no volverán a pasar 40 años para volver a sacar la gabarra»

«Arratsaldeonnnn, Bilbao. Muchas graciasss. Daros las gracias por uno de los mejores de mi vida. No lo voy a olvidar nunca. Me entran ganas de seguir ganando y de volver a sacar la gabarra otra vez. Os aseguro que no volverán a pasar 40 años para volver a sacar la jodida gabarra».

Jaureguizar se acuerda de Hugo Rincón

El joven futbolita pide ruido para Hugo Rincón, «que se merece estar aquí como yo

Unai Gómez: «Solo quiero agradecer todo el apoyo»

«Solo quiero agradecer todo el apoyo», asegura el «animal venido desde Bermeo que se parece a Stallone»

Beñat Prados: «Es una pasada»

«Tengo una voz que es de salir de fiesta, pero no es así. He estado tranquilo. Es una pasada poder jugar en San Mamés», afirma »el correcaminos, un maratoniano«.

Adu Ares: «Los sueños se cumplen»

«Agradeceros estar ahí cada partido. Los sueños se cumplen, no perdáis la fe nunca», »«un chico joven con mucha imaginación. Regálenle un despertador en Lezama porque se queda dormido«.