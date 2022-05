Las palabras de Marcelino al vestuario del Athletic que sonaron a despedida

El triste final de temporada del Athletic dibujó en el rostro de Marcelino García Toral un gesto de amargura difícil de traducir. Sólo los que han convivido en la cercanía del vestuario con el técnico asturiano son capaces de hacerlo. Esa sensación de abatimiento fue la que transmitió en el encuentro con los medios de comunicación al término del partido, en el que reveló que había dado «las gracias» a todos sus jugadores de los que se mostró «orgulloso». Antes, en el vestuario, se habría despedido de su plantilla, según informó este lunes ETB.

Marcelino García Toral adelantó el sábado que este lunes se reuniría con sus máximos colaboradores y entre todos adoptarían la mejor decisión posible, no sólo para ellos, si no también para el club. Que debían analizar con frialdad diferentes parámetros para equivocarse «lo menos posible». No obstante, toda apunta a su salida. ¿Por qué? Debido a que el equipo rojiblanco se ha quedado sin acceder a Europa, fruto de una tormentosa irregularidad durante toda la campaña. El técnico asturiano, es cierto, observa margen de mejora, lo comentó el sábado en Lezama, pero sembró la duda de si esa capacidad de crecimiento permitiría al bloque vizcaíno acceder a Europa.

De este modo, las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, casi con total seguridad, se marchará y lo anunciará en breve. No solo el resultado en la Liga le ha hecho tomar este camino, también el proceso electoral y todas las dudas que se han producido en torno a su futuro, una situación que él mismo definió como «dura y difícil». Las mismas fuentes afirman que Marcelino está muy dolido porque entiende que su trabajo no está siendo valorado como merece por Barkala y Arechabaleta. Es más, el hecho de que ninguno de ellos le haya señalado como su entrenador, que no haya sido la primera opción de ninguno, provocará que, casi con total seguridad, abandone el Athletic 17 meses después de su llegada.

Sin rehuir la cuestión

Desde hace más de tres meses, el futuro de Marcelino García Toral, el proceso electoral que vive el Athletic, su negativa a aceptar la oferta de Aitor Elizegi, sus conversaciones con los dos primeros socios del club que anunciaron su intención de ser presidentes de la entidad, han capitalizado las ruedas de prensa previas a los encuentros rojiblancos. Él siempre ha respondido a las cuestiones, en ocasiones, es cierto, con evasivas, pero nunca ha rehuido la cuestión. En la última situó para este lunes mismo la reunión con su cuerpo técnico y aseguró que la decisión se tomaría «rapidísimamente». Pues bien, en breve la desvelará y, salvo sorpresa, informará de que deja Bilbao. Lo hará con un título, la Supercopa de 2021, y tres finales perdidas.