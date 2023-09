Las palabras de Pedrerol sobre los entrenamientos a puerta abierta del Athletic: «El fútbol es de la gente y hay que cuidarla»

C. N.

Josep Pedrerol acostumbra en sus editoriales a hablar claro, sin pelos en la lengua. A diario escoge en el informativo que dirige en La Sexta el tema deportivo que más le interesa, y el Athletic es uno de sus recursos más habituales. En más de una ocasión el periodista ha ofrecido palabras de elogio hacia el club rojiblanco por su idiosincrasia y filosofía. Hasta le regalaron un ejemplar de la 'Adurizpedia'. Este martes ha celebrado que Lezama haya abierto sus puertas una vez más a los aficionados para presenciar el entrenamiento de los leones.

«El Athletic Club sigue siendo un ejemplo. Cada semana permite que los aficionados vean el entrenamiento. Bien por Valverde, así se hace afición. Los jugadores firmando autógrafos a los chavales, haciéndose fotos... Igual que ayer la selección. ¿Por qué no hacen todos lo mismo? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué tanto blindaje de los clubes? Si tampoco están todos los días ensayando jugadas de estrategia. El fútbol es de la gente y hay que cuidarla. Cuando se den cuenta ya será demasiado tarde». Así reza el alegato que ha realizado Pedrerol en su espacio televisivo.

Y aunque razón no le falta, puesto que cada vez que el Athletic permite que sus hinchas animen a sus ídolos resulta un éxito de afluencia, no es cierto que «cada semana» se realice esta iniciativa. Sin ir más lejos, la semana pasada (28 agosto al 3 de septiembre) no fue así. Antes del partido del domingo contra el Mallorca, se realizaron cinco entrenamientos a puerta cerrada y hubo un día de descanso.

Para esta semana está programado el entrenamiento de este martes, que a tenor de los vídeos que acompañan esta información se puede hablar de una nueva jornada de comunión entre futbolistas y aficionados. Echando la vista atrás a las últimas semanas, el Athletic se ejercitó con público en las gradas de Lezama el martes 22 de agosto, el martes 15 de agosto, el lunes 31 de julio, el miércoles 12 de julio, el sábado 8 de julio y el jueves 6 de julio, fecha en la que los jugadores regresaron de sus vacaciones. Viaje a México mediante, hubo otra semana sin ejercicio a puerta abierta: la del debut liguero ante el Real Madrid (7-13 de agosto).