El palo de Alkorta a la directiva de Elizegi por la destitución de sus «amigos» Garitano y Ferreira

El 3 de enero de 2021, el Athletic tumbó al Elche en San Mamés por la mínima (1-0). Los rojiblancos respiraban; sin embargo, poco después, el club anunciaba la destitución de Gaizka Garitano y Patxi Ferreira, los técnicos que años atrás habían permitido a la escuadra bilbaína levantar la cabeza en una comprometida situación, con el agua del descenso cerca del cuello. En aquella época, Rafa Alkorta era el director deportivo de la formación de San Mamés y ahora, más de tres años después, ha recordado aquel episodio en el podcast 'El fútbol no es así' junto a Ferreira e Iñaki Zanguitu.

La salida de Garitano y #PatxiFerreira del Athletic💥​​@RafaAlkorta1🗣️​: "Echar a unos amigos es duro, pero yo no estaba de acuerdo con esa decisión"



La junta directiva votaba levantando la mano y tenían más fuerza💢



🙊​El director deportivo no entendía mucho de fútbol... pic.twitter.com/SEllVUnTFK — El fútbol NO es así (@lfutbolnoesasi) June 16, 2024

Y mira atrás para darle un palo a la junta directiva de aquella época, con Aitor Elizegi a la cabeza. Antes de nada, realiza una confesión. «Echar, entre comillas, a unos amigos, es muy duro. Para mí fue el peor momento que he tenido en mi corta vida deportiva. No porque -explica- fueran mis amigos, sino porque yo no era de esa opinión. Y había más gente en el club que no tenía esa opinión», desvela el excentral del Athletic, el Madrid y la selección española.

Él, por tanto, apostaba por la continuidad del técnico de Derio y su segundo, el exfutbolista salmantino, en el banquillo de un equipo que caminaba en novena posición, a seis puntos del Sevilla, sexto y a los mismos del Valencia, en puestos de caída a Segunda División. Sin embargo, según cuenta en el podcast, en la directiva querían un cambio de rumbo. La apuesta era Marcelino García Toral.

Alkorta desvela cómo se produjo la destitución de Garitano y Ferreira, y reprocha que no se tuviera en cuenta su planteamiento y sí, en cambio, el de algunos miembros del órgano de gobierno rojiblanco. «Es lo que hemos hablado muchas veces. Cuando tú tienes una junta directiva que es la que manda, con el presidente, y la junta levanta la mano en las votaciones, que hace esto (y realiza el gesto del pulgar hacia arriba) o hace esto (y el pulgar hacia abajo). Tú das tu información, que es la del director deportivo, que parecía ser que no entendía mucho de fútbol. O que alguno de la directiva entendía más que él. E incluso por encima de la de un director ejecutivo como es Jon Berasategi, ni más ni menos. Los que levantan la mano tienen más fuerza parece. Y eso es lo que pasó», cuenta en una nueva edición de este programa en el que el bilbaíno ya había sacado a la luz otras situaciones del pasado.

Como por ejemplo, lo que le dijo a Aitor Karanka cuando le quiso el Real Madrid. En el verano de 1997, Alkorta regresa al Athletic. Y está el vitoriano, que no tiene el futuro claro. «Cuando vuelvo del Madrid, Aitor está haciendo la pretemporada con nosotros. Llega Patxi (Ferreira), Roberto Ríos y él tiene alguna duda. Es más joven que nosotros, pero es zurdo, tiene un carácter muy bueno y es muy buen central», rememoró hace un mes el exdirector deportivo rojiblanco.

Alkorta recuerda una conversación con su compañero en las habitaciones de Lezama. «Me dice 'oye Rafa, ¿qué piensas? Me han llamado del Madrid». La respuesta de su compañero fue tajante. «¿Te han llamado del Madrid? Volando, pero vete volando», dijo que le respondió.