El palo de Alkorta a Imanol por la celebración de la Copa de 2021

Rafa Alkorta era el director deportivo del Athletic cuando los bilbaínos cayeron en la final de Copa contra la Real Sociedad hace 3 años. Entonces, en la sala de prensa, Imanol Alguacil, técnico de los guipuzcoanos, celebró el triunfo con efusividad, con pasión, camiseta txuriurdin, bufanda, y gritos, como un fanático más.

Esa actitud sorprendió a muchas personas y, hace unos días, el que fuera central de los bilbaínos contrapuso esta forma de proceder al comportamiento de Ernesto Valverde en Sevilla, cuando los rojiblancos tumbaron al Mallorca para sumar su título número 25 en este torneo. Vamos, que ensalzó a Txingurri y, de paso, pegó un palo al preparador de Orio.

Fue en el programa 'El fútbol no es así', que comparte con Iñaki Zangitu. En una extensa conversación sobre el triunfo de los bilbaínos en La Cartuja, se detienen en un momento en la figura de Valverde. Y aplauden su comportamiento. «Es un tío normal y sin complejos. Y sin complejos», recalca Alkorta.

Señalan que celebró el triunfo sin más, con alegría, pero sin estridencias. «Y ya está. Creo que es más producto no solo de la personalidad, sino de la desesperación. La desesperación que tenía el entrenador, con tantas ganas, tantas ganas... Nosotros no estamos nunca desesperados de nada. Nosotros no tenemos nunca desesperación. Y sale el entrenador y dice lo que tiene que decir», aplaude.