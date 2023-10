El 'palo' de Pedrerol a Unai Simón: «Si fuese por él nunca habríamos visto a Michael Jordan llorando en el vestuario con el anillo»

Unai Simón se ha posicionado varias ocasiones en contra de la introducción de cámaras en los vestuarios, una nueva iniciativa de LaLiga para esta temporada en su objetivo de acercar un poco más el fútbol al espectador. La última de ellas lo hizo en la previa del España - Noruega que se disputó anoche y en el que La Roja, con el portero del Athletic de nuevo como titular, selló su pase a la Eurocopa de Alemania del próximo verano.

«Qué más da que lo diga si al final se van a seguir haciendo las cosas. Entiendo que se va a generar más dinero, pero pondría el límite en ciertos aspectos que no los hay. Igual que hay otros compañeros que dicen que sí lo entienden, yo no lo entiendo. Pero no quiero seguir mucho con este tema. Algún día se van a meter a ver lo que hago en el baño», reprochó Simón, visiblemente molesto con este tema que, entre otras anécdotas, mostró el tradicional padrenuestro liderado por el capitán antes de los partidos del Athletic. En el siguiente vídeo puedes escuchar otras declaraciones en la misma línea correspondientes al 16 de agosto, en el inicio de la competición: «El vestuario es algo personal y privado».

Unai Simón, sobre la entrada de cámaras a los vestuarios pic.twitter.com/lbJuET1Fau — Athletic Xtra (@AthleticXtra) August 16, 2023

Este lunes Josep Pedrerol ha cargado contra el guardameta rojiblanco en su columna en el 'Sport'. «Si fuese por Unai Simón, y otros que piensan como él, nunca habríamos visto, por ejemplo, la icónica imagen de Michael Jordan en el suelo del vestuario llorando tras conseguir un anillo de la NBA. Qué cosas», escribe el conductor de 'El Chiringuito'.

«Del periodismo a la propaganda»

El periodista, a favor de las cámaras, sabedor de que a su programa le viene bien que se ofrezcan cuantas más imágenes mejor, asegura que «en los últimos años hemos asistido a un paulatino alejamiento entre el fútbol y el aficionado». Dice que desde la pandemia se han perdido las zonas mixtas, esos lugares de encuentro entre jugador y periodista. «Ahora los clubes son quienes distribuyen las entrevistas que ellos hacen a sus jugadores. Del periodismo se ha pasado a la propaganda. Vendo lo que me interesa y no lo que pasa. Las preguntas incómodas ya no existen. Los jugadores apenas hablan con los periodistas, se comunican a través de sus redes sociales o, eso sí, cuando hay un panel detrás con publicidad de la marca que les patrocina. El negocio es el negocio», escribe.