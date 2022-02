Marcelino García Toral, esta mañana en rueda de prensa. / ATHLETIC

«Para los jugadores y la afición es un partido emocionalmente diferente» En la previa del derbi ante la Real Sociedad Marcelino García Toral ha hablado sobre la polémica sobre la semifinal de Copa ante el Valencia: «Dos no discuten si uno no quiere, y yo no voy a discutir»