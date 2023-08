Aitor Paredes: «Me da pena que se tape lo que ha conseguido la selección femenina con una cosa así»

El silencio se había instaurado entre los jugadores masculinos en activo ante el bochornoso acto protagonizado por el presidente de la Federación; Luis Rubiales. Muy pocos o ninguno se habían pronunciado sobre el beso que le dio a Jenni Hermoso después de ganar el Mundial femenino, que ya la propia jugadora, multitud de gobernantes y otras figuras públicas han denunciado. Los periodistas trasladados a Lezama no han perdido la oportunidad de cuestionar este jueves a Aitor Paredes acerca de ello y el joven defensa central de 23 años ha opinado al respecto.

A pesar de mostrar que «no quiero hablar mucho del tema», el zaguero deslizó acto seguido que «es algo que hizo equivocadamente, no era el momento ni el lugar». Paredes fue más claro a la hora de hablar de lo meritorio que es ganar el Mundial y el poco eco que tiene dado a la polémica surgida por este embrollo. «Me da pena que se tape lo que han conseguido con una cosa así», comentó. «Todos tenemos claro lo difícil que es ganar un Mundial, tiene mucho mérito y no se le está dando todo el mérito que tiene», añadió.

No fue la única polémica sobre la que trató en rueda de prensa. También habló sobre los insultos propinados a Unai Simón el pasado sábado en El Sadar. «Sabemos cómo es el fútbol, parece que la gente viene a desahogarse en vez de a disfrutar del deporte y no es plato de buen gusto para nosotros», indicó. En cuanto a lo futbolístico, reveló que el pasado martes no es entrenó con el resto del grupo por precaución. «Necesitaba tiempo para descansar, pero estoy bien para el fin de semana», comentó.

Una buena noticia, ya que la lesión de Yeray Álvarez y su ausencia hacían saltar todas las alarmas. Solo quedaba Vivian como único defensa central específico a plena disposición. La marcha de Iñigo Martínez ha hecho especular con muchos nombres para cubrir dicha parcela, pero Paredes considera que «si estamos todos disponibles, es suficiente». El bilbaíno llega reforzado tras ser asiduo en el Mundial disputado por la selección española sub-21. Asegura que fue «una experiencia bonita que no esperaba, me vino bien en cuanto a la confianza».