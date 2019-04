«No es un partido definitivo, pero el Alavés es un rival directo» Garitano recuerda que el Athletic se juega mucho mañana en San Mamés, donde «tenemos que defender mejor». JAVIER MUÑOZ Viernes, 26 abril 2019, 21:38

Gaizka Garitano asegura haber llegado donde está, séptimo en la tabla y acariciando la sexta posición que daría acceso directo a la Europa League, sin pensar en el largo plazo, sino a base de mejoras. Y este sábado (13.00 horas, San Mamés) el Athletic encara otro de esos retos, la tercera de una serie de citas en seis días que comenzó torcida en el Bernabéu, mejoró en Leganés y podría enderezarse definitivamente ante el Alavés, para el que han sido convocados el central del Bilbao Athletic Viviany Raúl García, ambos como principales novedades, y Rico e Iturraspe descartados, el segundo por un problema bucal. «Es un partido no definitivo pero sí muy importante. El Alavés un rival directo. El encuentro tiene todos los alicientes», ha reconocido el entrenador rojiblanco tras la sesión de esta tarde en Lezama, en la que han vuelto a ejercitarse, además de Vivian, los también canteranos Areso y Sancet.

El técnico ha recordado lo que se juegan en La Catedral rojiblancos y alavesistas,«los dos equipos mejor clasificados en esa zona» que hace un hueco en Europa. «Nos va a costar mucho ganar. El Alavés está haciendo una magnífica temporada muy por encima de sus previsiones y muy merecidamente», ha continuado Garitano, quien ha destacado que los de Abelardo se han mantenido en posiciones altas de la tabla «todo el año», lo que dice mucho mucho de su técnico y sus futbolistas. «Es un equipo muy físico, muy fuerte», ha proseguido el entrenador rojiblanco, resaltando, por ejemplo, la velocidad de Inui y Jony, las jugadas a balón parado, y en general el rendimiento de la plantilla alavesa, que tiene pocas debilidades y ha sido construida, subrayó Garitano, con uno de los presupuestos más bajos de la Liga Santander.

«Ambiente magnífico»

El técnico del Athletic ha señalado que sus jugadores están mentalizados para mañana, a pesar de haber contado con dos días de recuperación tras la victoria en Leganés. «El ambiente es magnífico. Todos saben que es un partido muy importante» para mantenerse en la pelea europea. Las armas que deberán poner en práctica no son nuevas. «Tenemos que llevar la iniciativa en casa. Esperamos un Athletic ofensivo y que genere ocasiones», ha insistido el entrenador, quien ha subrayado que en casa «hemos hecho seis goles» en los dos últimos partidos. Los rojiblancos tratarán, pues, de mantener esa tendencia, aunque «tenemos que defender mejor»en San Mamés, donde el Athletic también ha encajado cuatro tantos en esos dos choques.

Sobre la convocatoria de Vivian, ha explicado el técnico que se debe a la ausencia de Yeray por lesión. Añadió que los otros dos compañeros del Bilbao Athletic Areso y Sancet son, como el anterior, «el presente y el futuro del club» y podrían ser llamados a una próxima convocatoria «según las circunstancias». Al mismo tiempo se ha felicitado por la rápida recuperación de Capa, Ibai y Dani García, sobre los que no descarta que puedan volver a la alineación antes de que concluya esta temporada. De Susaeta ha dicho Garitano que está «contento» con él, aunque no hay sitio para todos en el once. «Todo el mundo está respondiendo bien. Estoy encantado con la aportación de todos».