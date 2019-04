Un partido para ver en familia Dos niños siguen en un partido en San Mamés en una imagen de archivo. El Athletic pone a disposición de los socios 200 entradas para niños y niñas para el partido contra el Rayo Vallecano: son para aquellas personas que no resultaron afortunadas en el primer sorteo JUANMA MALLO Lunes, 8 abril 2019, 18:06

El Athletic quiere que el encuentro del domingo en San Mamés, el primero en Bilbao a las 14 horas, sea un duelo para presenciar en familia, que ninguno de los padres que se apuntaron al sorteo de entradas para acudir junto a sus hijos a La Catedral se quedan en casa. «Queremos que ningún padre o madre de los inicialmente inscritos renuncie a su plan familiar». Por tanto, Ibaigane ha destinado 200 localidades adicionales para todos aquellos propietarios de un carné que, en un primer momento, no resultaron agraciados, puedan contar con su asiento. «Para que puedas asistir al partido del domingo tal y como tenían pensado», escribe al Athletic en página web.

Un partido a las 14. Una buena hora para acudir con los más pequeños. Por eso, el club rojiblanco no quiere que nadie se quede en su casa por el hecho de que no haya podido conseguir un tíquet para su hijo o su hija. Los socios que se apuntaron al sorteo y no lograron su entrada deben consultar su número en la web rojiblanca y pasar por las taquillas del estadio el sábado o el domingo.