«Estos partidos nos ayudan a crecer»

Ernesto Valverde no era un entrenador abatido en la sala de Prensa pese a ceder su segunda derrota de la campaña y soltar la tercera plaza. «Cuando se pierde no puedo estar satisfecho», ha admitido este sábado tras caer contra el Atlético. Eso sí, encontró motivos para no hundirse. «Nuestra idea es continuar siempre en el partido y no entregarnos nunca. En ese sentido estamos satisfechos porque encuentros como estos nos ayudan a crecer porque enfrente tenemos un rival fuerte y debemos conocer el valor de una pérdida y de cada disputa del balón».

El entrenador analizó la estadística de remates –13 de su equipo por tres del Atlético– y la presentó como la mejor prueba de que la derrota fue injusta. «No creo que hayamos merecido perder en absoluto, pero es una cuestión de acierto. Ellos lo han tenido y nosotros, no. Como mínimo nos teníamos que haber llevado el empate», explicó. El de Viandar de la Vera puso en valor que su equipo «no ha pasado demasiados apuros en defensa» y además «tuvimos más oportunidades. No las hemos aprovechado y lo que hay que hacer es continuar», pidió.

Bajo este análisis, el entrenador insistió en que «mi equipo me ha gustado porque no hemos perdido la cara al partido. Eso es lo que tenemos que hacer». Unai Simón lamentó por su parte que «hemos hecho todo lo posible para conseguir los tres puntos ante un rival que sabíamos cómo iba a jugar y que nos ha ganado con menos ocasiones de las que hemos hecho».

El partido deja la mala noticia de que Yeray se retiró con molestias musculares que le obligaron a ponerse hielo en la zona lastimada en el banquillo. El baracaldés apunta a baja el martes en el campo del Getafe. «Padece una sobrecarga. Habrá que ver como evoluciona».

Felicidad de Simeone

Simeone era la otra cara de la moneda. El argentino estaba entusiasmado con su equipo. «Llevo 11 años aquí y en partidos como este aún me emociono viendo como jugamos». El técnico del Atlético se felicitó porque «pudimos llevar el partido a donde nosotros quisimos» y resaltó que en el fútbol «controlar un partido no sólo es hacerlo con la pelota». Valverde no estuvo de acuerdo. «Para mí controla el que más ocasiones hace, y esos hemos sido nosotros».

Feliz por el triunfo, su gol, renovación y ser titular tras el acuerdo entre Atlético y Barcelona, Griezmann compareció ante los medios con un mensaje a los hinchas de su equipo que se han sentido molestos con algunas de sus actitudes. Se sentó en la sala de Prensa de Lezama y proclamó: «La gente quiere oírlo de mi boca, pido perdón».