Quién más, quién menos, temió por los efectos de la descompresión, tras la apoteosis con el Barcelona, por la insana tendencia del Athletic a mimetizarse con los rivales y a mostrar su peor versión ante los equipos, vamos a decir, regulares de la competición. El Rayo está haciendo una meritoria campaña, no había perdido en su campo, cuyas dimensiones y cuya afición empujan a su equipo hasta que consigue su propósito de encerrar en su área a su rival. Y entonces no es improbable que llegue un rebote, un balón suelto, un buen remate, una carambola. Bueno, pues no sucedió, y el Athletic sacó una estimable victoria en un campo difícil. Con menos juego del que puso en otros partidos que terminaron en empate o en derrota, pero curtiéndose en el arte de jugar los partidos feos.

Decíamos días atrás que los equipos grandes, cuando no están brillantes, porque ni siquiera los mejores pueden estar siempre brillantes, saben ser al menos eficaces. De hecho, no hay campeón de Liga que no haya sacado, a lo largo de la temporada, abundantes puntos no demasiado merecidos. Sumar también en los días regulares y en los campos difíciles, en los partidos feos, es sin duda otra buena consigna a interiorizar. Cuando no se dan las circunstancias para estar brillantes, por lo que sea, procuremos al menos ser prácticos.

Cuando no se dan las circunstancias para estar brillantes, hay que ser prácticos

El gran partido con el Barcelona, tan reciente, inevitablemente había de dejar alguna secuela, en el aspecto físico y en el emocional, por lo que tocaba tirar de las temidas rotaciones. También desde ese punto de vista salió bien parado el Athletic en Vallecas, porque cada vez es más corta la distancia que separa a los titulares habituales y a los complementarios. La mejor prueba es que el gol lo hizo Nico Serrano, un chico de dieciocho años que tiene mucha clase, y el atrevimiento y la seguridad en sí mismo para tirar a gol con un perfecto toque de balón, sin miedo a sacarlo del campo y sin la recurrencia, tan frecuente entre los nuevos, de pasársela a uno de los veteranos. Su primer gol con el Athletic, de los muchos que vendrán, su gol sin duda inolvidable, fue además el gol de la victoria.

Volvieron a estar impecables otra vez los centrales y el portero. La defensa sufrió más por la banda derecha, por la que el Rayo buscó a menudo entrar con superioridad numérica. Una de las maneras de contrarrestar esas situaciones es convertir a tu extremo en defensa, pero otra es tirar buenas contras precisamente por ese lado, como sucedió desde que saltó al campo Nico Williams.

El cambio de más de medio equipo tras un partido intenso no se traduce ya en un notable bajón en las prestaciones. Los complementarios entran y salen de la alineación, son titulares o juegan la segunda parte sin que el equipo se resienta como sucedía. Sirve también para dosificar la puesta a punto de los futbolistas que se reincorporan tras una larga lesión, como Yuri, para la maduración paulatina de otros jovencísimos como Nico Serrano y para mantener el nivel físico, un aspecto fundamental en el que la planificación está siendo sobresaliente.