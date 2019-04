«A partir de ahora me sentaré con Alkorta para hablar de la plantilla, de la pretemporada...» Gaizka Garitano ha escenificado, junto a Elizegi y Rafa Alkorta su renovación. / BORJA AGUDO Gaizka Garitano ha escenificado, junto a Elizegi y el director deportivo, la renovación de su contrato hasta 2020 pero ha recordado que todavía quedan objetivos por cumplir JUANMA MALLO Viernes, 5 abril 2019, 13:39

La renovación de Gaizka Garitano va a impulsar la preparación de la próxima temporada en el Athletic. Después de recaudar la salvación este miércoles con una victoria contra el Levante, el técnico ha comparecido este viernes junto a Rafa Alkorta y Aitor Elizegi para mostrar la satisfacción por plasmar este acuerdo para que el deriotarra continúe una temporada más, hasta junio de 2020, y ha aceptado que comenzará a pensar en el próximo curso de inmediato, aunque sin olvidar que aún quedan ocho encuentros de la Liga y que quedan objetivos por cumplir, como la entrada en Europa.

«A partir de hoy, me sentaré con Rafa a hablar de todos los casos de la plantilla, de la pretemporada. Tengo mucha comunicación y hablaré con Rafa. Y en el debido tiempo se comunicará, primero a los jugadores, que se tienen que enterar por nosotros», ha indicado el preparador vizcaíno. «Ahora podemos empezar a trabajar en otras cosas», ha refendado el director deportivo.

Ambos han tirado balones fuera cuando se la ha cuestionado por Markel Susaeta, que termina contrato el 30 de junio. Igual que Aduriz. También se ha despejado la pelota, aunque el mister ha alabado al donostiarra. «No quiero hablar de ningún jugador. Adu es una referencia en todos los aspectos. Estamos encantados de tenerle», ha aplaudido el deriotarra.

'El sueño continua'

Garitano, con la foto abrazándose a sus jugadores. EFE

Garitano, con la foto abrazándose a sus jugadores. EFE

En la sala de prensa de San Mamés, sobre un fondo con una fotografía suya junto a Muniain y Williams celebrando un gol y el lema 'el sueño continúa', Garitano ha mostrado su satisfacción por continuar en el Athletic, ha agradecido la confianza de la entidad, el apoyo de la gente y ha alabado el trabajo de los jugadores. Ha dicho que el club le puso sobre la mesa firmar por un año y que él considera que, en el fútbol actual, es la mejor opción.

«Lo veo normal. La credibilidad de un entrenador es muy corta. Un entrenador tiene que demostrar cada día que es válido. Cada partido es un examen. Ojalá pueda seguir más tiempo, pero siempre voy a priorizar el club. Ojalá esté yo, pero si tiene que venir otro que venga», ha afirmado Garitano, que ha asegurado que no se siente a gusto en este tipo de actos; de hecho, no hubo presentación el día que cogió el cargo.

A él le gusta trabajar. Afirma que le apasiona trabajar y que ha disfrutado de cada instante en el banquillo. Sobre todo, cuando entraba al vestuario o estaba con su familia y sus amigos, y observaba sus caras. De la angustia a la sonrisa. «Me quedo con los primeros partidos, la alegría de las primeras victorias. Ver a los futbolistas ganar un partido y sus caras de satisfacción. Verles felices a ellos, a la gente, en momentos críticos. Además de una obligación profesional influye lo personal», ha comentado en una rueda de prensa en la que ha mostrado, de nuevo, su dignidad, que tiene los pies en el suelo – «no soy un soñador»–, y ha trasladado el protagonismo de la reacción a la plantilla.

Guiño a su grupo de trabajo

Bueno, ha tenido un guiño para sí mismo y para su grupo de trabajo –casi siempre ha hablado en plural–, y ha aceptado que le gusta que se habla bien de él. «No me gusta ser el centro de atención, pero sí que hablan bien de mí. Además, como decíamos cuando era jugador sobre los entrenadores, al menos que no estorben, y nosotros no hemos estorbado», ha dicho con una sonrisa.

En su comparecencia, el técnico ha recalcado la diferencia entre el Athletic y el resto de equipos en los que ha estado, sobre todo con el Deportivo y el Valladolid. «Somos una familia. No podemos pensar que solo por nosotros las cosas van bien. Los fisios, la gente que limpia todo. Todos remamos en la misma dirección», ha resaltado Garitano, que nunca dudó de la salvación, aunque sí le sorprende la rapidez con la que se ha recaudado.

Basaba su confianza en el conocimiento de la plantilla, de todo lo que rodeaba al equipo... «Me gustan los retos, y estoy disfrutando de cada momento», ha aceptado. El siguiente, ya se lo ha colocado. Es ganar al Getafe y pelear por quedar lo más arriba posible. «Tenemos objetivos que cumplir».