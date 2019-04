«Se pasa mal cuando dejas de ser titular» Unai Núñez ha dejado de ser el jugador con más minutos en Liga la pasada campaña para ocupar el decimoquinto lugar en este curso JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Lunes, 29 abril 2019, 01:51

La breve carrera en Primera de Unai Núñez (Portugalete, tiene 22 años) explica perfectamente la montaña rusa que es el fútbol profesional. La pasada campaña fue el jugador del Athletic con más minutos en la Liga, 2.942. En este curso ha caído hasta la decimoquinta posición con apenas 974. «Se pasa mal cuando dejas de ser titular, pero son facetas que hay en el fútbol», explica a este periódico tras el derbi ante el Alavés.

Ha disputado once partidos de Liga, diez de ellos desde el principio. En los dos últimos ha estado en el once, en una defensa de cinco en Leganés y en el lugar del lesionado Yeray ante el Alavés. «Estoy muy contento con el nivel que he dado en estos dos partidos y en los anteriores en los que sustituía a los dos centrales por lesiones». Se refiere a los duelos de marzo ante el Atlético en San Mamés (2-0) y en Girona en los que entró por Martínez y Yeray, y demostró que se trata de un futbolista capaz de ofrecer un alto nivel.

«Es difícil, pero he trabajado al máximo para que cuando me tocara jugar dar un buen nivel. El pasado año lo jugué todo. Otros no jugaron. Este año me ha tocado a mí. El primero al que le quiere darla la vuelta a la situación soy yo», añade.

El central analizó además la jugada del gol del Alavés que generó muchas protestas entre los rojiblancos, que reclamaron fuera de juego de Borja Bastón. «Nos quejamos porque desde el banquillo vieron como que en el primer centro Bastón estaba en fuera de juego cuando fue a la disputa, aunque no tocó el balón. Luego hubo una acción de tiro, le cayó el rebote y dicen que ahí ya no es fuera de juego. En el descanso los capitanes hablaron con el árbitro y él les dijo que interpretó que Bastón no fue a la disputa. Si es así, no hay fuera de juego», admitió. Y centró el objetivo: «Queremos más que nadie entrar en Europa. No nos importa jugar tres previas», concluyó el central.