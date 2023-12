El paseíllo de leyendas del Athletic que han acompañado a Iribar

El Athletic cierra este sábado sus celebraciones en torno al 125 aniversario del club. Y ha empezado a lo grande destacando la figura de Iribar con un bonito homenaje que sus compañeros y leyendas del equipo no han querido perderse. Antes de destaparse la estatua exjugadores y extécnicos rojiblancos han participado en un paseillo para arropar al Chopo. Entre ellos, Zubizarreta, Aranzubia, Ocio, Mendilibar, Meléndez, Aduriz Etura, Uribe, Iraizoz, Guerrero, Toquero, Joseba Agirre, Urkiaga, Lakabeg, Carlos Ruiz, Ziganda, Caparrós, Dani, Alkorta, Arrien, Ayarza, Clemente, Urzaiz, Carlos García, Zaldua, Guerrero, Nuñez... han recibido los aplausos y gritos de ánimo de los miles de aficionados que se han dado cita en la explanda de San Mamés.

Una vez concluido este emotivo acto, llega el encuentro frente al Atlético que será el eje central que sirva para articular la despedida de este año tan representativo para el Athletic. Ibaigane ha querido que sea una fiesta para socios y socias, y hacia ellos se ha dirigido toda la programación prevista esta tarde en La Catedral. La directiva ha pedido a sus aficionados que acudan con tiempo de sobra a sus localidades, porque antes del partido contra el Atlético, dos protagonistas estarán en el césped de San Mamés. Uno de ellos será un socio, Miguel Isasi, elegido por sorteo. Es el embajador del mes de diciembre, el que cierra una lista en la que aparecen Jokin Altuna, la madre de los Williams, Itziar Ituño, entre otros... Y el otro uno de los grandes protagonistas actuales del mundo del deporte. Jon Rahm hará el saque de honor con la chaqueta verde que le reconoce como ganador del Masters de Augusta. Un deseo que había expresado con antelación y que el Athletic le ha permitido cumplir en una jornada de tanta emotividad. El de Barrika, después, marchará a la grada para ver el encuentro en su localidad como un hincha más del club de sus amores.

Rostros conocidos en el homenaje al Txopo. Pablo del Caño

No hay duda de que la jornada de hoy quedará grabada a fuego en la familia rojiblanca. Después de inmortalizar al Chopo, que en unos meses cumplirá 81 años, y del saque de honor de Rahm, el Atlético pondrá a prueba la solidez de un equipo que vuela alto en esta recta final de la primera vuelta liguera. Los de Simeone darán empaque a un día cuyo hilo conductor nace en 1898 y cose los 125 años con historias que conforman la identidad y la personalidad de un club único. Además, no se trata de un rival cualquiera. El Atlético tiene relación con el Athletic desde su mismo origen, por lo que no podía haber un rival más adecuado para el final del 125 aniversario.

Noticia relacionada El cierre del 125 aniversario del Athletic, en directo: Iribar ya es eterno Carlos Nieto

Desfile y partido de leyendas 18.15 horas: Sarabia, Guerrero, Susaeta... de nuevo en el césped

Una vez terminado el partido, que empieza a las 16.15 horas, las luces de San Mamés alumbrarán a clubes convenidos, categorías inferiores de Lezama y exfutbolistas. Todos ellos desfilarán por una alfombra que luego acogerá el encuentro de las leyendas. Gente como Manolo Sarabia, Txato Núñez, Julen Guerrero, Ismael Urzaiz, Carlos Gurpegui y Aritz Aduriz, entre otros, se dejarán ver y aplaudir por un San Mamés que honrará su presente y pasado.

Conciertos 20 horas: El himno del Athletic para poner el colofón

Conciertos e himno del Athletic bajarán el telón del aniversario. El Athletic ha reclutado un grupo vizcaíno, otro guipuzcoano, otro alavés y también representantes de Navarra y el País Vasco francés. Tocarán, de este modo, Gatibu, Süne, Dupla, Olaia Inziarte y Niko Etxart. Cada uno de ellos interpretará dos canciones y, posteriormente, todos juntos entonarán el 'Txoria txori' de Mikel Laboa.

Con ellos finalizará la celebración de una efeméride que ha marcado a fuego 2023. Porque lo de hoy, el abrazo de San Mamés a su historia, presente y futuro, es la traca final de un programa rico en variedad y contenido. Desde que Iribar y Eli Ibarra izaran la bandera con el número 125 aquel 29 de diciembre, el club ha trabajado en su memoria colectiva. Ha nombrado a 12 embajadores que, a su juicio, mejor representan el sentimiento de pertenencia a una entidad singular.

El club también estrenó una exposición dedicada a los amistosos disputados por el equipo en sus 125 años de vida. En la hemeroteca están documentados unos 7.000 partidos del Athletic, de los cuales aproximadamente 2.000 llevan el precinto de 'no oficiales'. De esta forma se ha querido recordar también estos encuentros, que no conllevaban puntos ni clasificaciones pero contribuían a aumentar el patrimonio histórico de la institución. De ahí que se montara un choque de preparación contra el Celtic en Glasgow. Se jugó el pasado 1 de agosto, dos semanas después del viaje a México, donde los bilbaínos devolvieron la visita al Chivas en el marco del Trofeo Árbol de Gernika.