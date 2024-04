Los millones que los hermanos Williams tienen en el banco

Hay un momento en 'La Resistencia', el programa de David Broncano en Movistar+, que se ha convertido en un clásico de la televisión. Se trata de dos preguntas que el presentador gallego lanza a todos sus invitados. Unos contestan con total sinceridad, otros a medias y hay quienes salen por peteneras. Dinero en el banco y sexo. Son las dos cuestiones que más morbo generan, sin duda, entre el público.

Nico e Iñaki Williams no se anduvieron con remilgos en su visita al programa. Los futbolistas del Athletic eran conscientes de que Broncano les iba a preguntar por sus cuentas bancarias y por su vida íntima. Y no se cortaron. Nico, con su segundo contrato vigente hasta 2027, confesó tener «entre 500.000 y un millón y medio». «Menos que mi hermano. He empezado hace poco», precisó entre aplausos. El comunicador compostelano agradeció su sinceridad: «Segundo contrato, claro, ahí ya hay dinero».

Su hermano ya visitó el plató de 'La Resistencia' en 2019 y entonces ya desveló su holgada situación económica gracias al Athletic y los ingresos que recibe por contratos publicitarios. Consolidado en el primer equipo y como uno de los futbolistas más destacados de la La Liga, sus ganancias han ido al alza. «Yo voy de cara, soy de Bilbao: tengo entre 5 y 10 millones de euros», destacaba entonces. «Ya estabas forrado cuando viniste. Han pasado cinco años y has ganado más dinero», le preguntó Broncano a Iñaki. «Sí, no vamos mal», le contestó el delantero rojiblanco.

«Le daba la paga de pequeño a mi hermano», arrancó entre risas. «Firmé diez años yo, eh. Un pellizquito por año. Mis generaciones van a poder vivir bien y disfrutar la vida». Se hizo el remolón, pero al final confesó la fortuna que ha amasado: «más de 20 kilos».

«Me caso este verano»

Después, le tocó el turno al sexo. Iñaki fue el primero en contestar. «Partiendo de la base de que hemos ganado la Copa y hay que celebrar con mi futura mujer con la que me caso en verano...», anunció. «¿Ha habido gabarra en casa?», preguntó Broncano con mucho cachondeo. «Ha habido. Y txaranga también», descubrió el mayor de los Williams sin pelos en la lengua. «No me quejo, ha sido un buen mes», apostilló entre risas.

«¿Y tu hermano crees que ha estado a tu altura?», siguió Broncano. «Es matador eh», contestó él. Nico, en cambio, dijo tener «un mes de sequía». «Unos diez puntos, contando pajas», calculó en base a la puntuación que establece Broncano en su programa.

Como colofón Broncano retó a los dos hermanos del Athletic a un juego de puntería basado en rematar un balón y colarlo por un agujero. «Si rompo algo, ¿paga TVE?», se recochineó Iñaki. Un buen 'zasca' sobre los últimos coletazos de Broncano en su casa televisiva, en Movistar+, antes su millonario 'traspaso' a RTVE. Un jugoso contrato por dos temporadas de 28 millones de euros.