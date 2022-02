Patxi Salinas: «Los chicos se tienen que creer que son muy buenos»

El entrenador del Bilbao Athletic, Patxi Salinas, respiraba tranquillo tras la batalla ante el Zamora con los tres puntos en el zurrón y oteando el horizonte con mayor confianza para unos jóvenes pupilos que viven al filo: «No estábamos teniendo la suerte que deberíamos haber tenido, nos había faltado ese pelín de fortuna para ganar algunos encuentros. Hoy hemos hecho un partido muy bueno, muy serio. En el primer tiempo pudimos haber sentenciado», relata tras el 1-0 de este sábado en las instalaciones de Lezama.

«El equipo ha hecho un trabajo descomunal, brutal, increíble, sabiendo que la situación no es fácil. Hay que saber jugar con esa presión, esa tensión, sabedor que, si no llegas a ganar, la situación se hubiera puesto muy complicada», reconoce aliviado Salinas, que encadenaba tres derrotas consecutivas tras tumbar al Extremadura. «A ver si empezamos a enganchar ahora otras victorias, que ésta nos de continuidad y empezar a ver un poquito más la luz», señala. Orillando al Zamora, el filial rojiblanco se coloca a un solo punto del conjunto de Yago Iglesias, que les opuso una presión en bloque alto, pero que apenas inquietó a Agirrezabala. «Pensábamos que si nos ganaban nos sacaban siete puntos y, si no, les cogíamos. Esa presión la tienes en la cabeza y creo que hemos sido superiores y hemos podido decidir con un gol muy chulo de Adu», repasa.

El debut de Raúl Chasco deja otra variante en el carril izquierdo: «Las plantillas están para manejar a todos los jugadores. Vengo del Basconia durante dos años y medio, conozco muy bien a esos jugadores y sé muy bien lo que me pueden dar. Este partido pensábamos que Chasco nos podía dar esa profundidad que él tiene. No tenemos ningún problema en meter un juvenil si hiciese falta. El Athletic está para formar jugadores para el primer equipo», recuerda y extiende su legado a Malcom Ares, que fue determinante para abrir la defensa visitante: «Ha hecho el gol, también lo subimos del Basconia, pero hay que reconocer a los que están en el Bilbao Athletic, que han hecho un trabajo descomunal: Sillero, Núñez, Artola... todos, y eso, conjuntamente con los chicos que vienen de abajo, nos da que el equipo está fuerte», alienta Salinas.

Con 20 puntos el Bilbao Athletic no sale de zona roja, por lo que la batalla sigue siendo exigente: «Estando abajo es complicado tener paciencia. El UD Logroñés nos ganó con muy poco siendo terceros, pudimos empatarlo. Podemos competir contra cualquiera. Los chicos se tienen que creer que son muy buenos, que estamos ahí por circunstancias que han pasado, pero que no nos lo merecemos y tenemos que salir cuando antes. El equipo está preparado para competir contra cualquiera», lanza Salinas mientras agradece el apoyo de la afición, que no suele encenderse en las gradas de Lezama: «Fuera de casa te juntas con 4.000 o 5.000 espectadores que le achuchan y se nota. Hoy nos han dado fuerza y parte de la victoria es de ellos», reitera el técnico de San Adrián. Analizando el calendario, Salinas repasa que se cruzan ahora con «siete rivales» seguidos, muchos de ellos, alerta, «de nuestra Liga», con Valladolid Promesas, Tudelano, Extremadura o DUX a la vuelta de la esquina intentando driblar el peligroso descenso: «Debemos afrontarlos con la misma fortaleza que ante el Zamora», subraya.