Patxi Salinas se va a Chipre como segundo de Míchel Salgado

Patxi Salinas (Bilbao, 59 años) aterrizó el domingo en Chipre, país en el que ejercerá como segundo entrenador del Pafos FC, cuarto clasificado en la Liga y semifinalista de Copa. El técnico vizcaíno ha sido reclutado por su buen amigo Míchel Salgado, con quien coincidió en su etapa como jugadores en el Celta entre 1994 y 1998, y quien fichó en febrero por el club

«Vengo a disfrutar de la experiencia. Firmo hasta final de temporada. Me ofreció Míchel formar parte de su equipo y no me lo pensé. Es una alegría muy grande tras lo que he vivido en los últimos tiempos en los banquillos», ha declarado Salinas a EL CORREO.

El bilbaíno se refiere al «tremendo palo que supuso» que la directiva de Jon Uriarte no le ofreciera continuar al frente del Bilbao Athletic tras salvarlo la pasada campaña del descenso a Segunda RFEF, categoría a la que está ahora condenado. Esta campaña la inició en el Portugalete, cargo al que renunció a principios de diciembre por los malos resultados y por considerar que era lo mejor para el club. «Me trataron muy bien y pasé unos meses muy bonitos», indica. «He tenido ofertas para entrenar en España este año, pero no puedo hacerlo porque la normativa lo impide. Por eso me ha apetecido venir a Chipre», indica.

Salgado cogió al Pafos como noveno de la Liga chipriota. Ya es cuarto. Los tres primeros juegan Europa, el sueño de este equipo situado en una cuidad costera de 35.000 habitantes al suroeste de la isla y fundado en 2014. Además, ha alcanzado las semifinales de la Copa. En la ida empató 1-1 como local ante el Omonia. Si gana este torneo, estará en competiciones continentales.